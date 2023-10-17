Выучила песню на японском языке. Почему белорусские подростки увлекаются аниме?

Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что ваша дочь увлекается или увлекалась аниме?

Ольга Махнач, музыкальный руководитель в детском саду:

Да. Наталья Надольская:

Расскажите об этой стороне ее детства. Ольга Махнач:

Честно скажу, это прямо была сначала моя боль. Я напряглась, потому что как выпускница Белорусского государственного университета культуры и искусств, специалист по фольклору – вдруг чужая культура, Япония. Я говорю: «Маша, ты же в народном ансамбле поешь. Куда ты в эту Японию?» На что Маша сказала: «Нет». Выучила сама песню на японском языке. Понятно, она на русском поет, белорусском, украинском песенка была, македонском, тут вдруг японский. Я говорю: «С чего вдруг?» – «Хочу». Она где-то посмотрела аниме. Что сделала я? Я говорю: «Хорошо, давай мы купим тебе костюм. Что ты пела?» Понятно, уже я начинаю слушать тоже эту музыку, потому что понимаю: «Что-то там ты залажала немножко, давай тут подтянем». Начинаю уже как педагог по вокалу с ней срабатывать. На прошлой неделе я сходила на фестиваль как раз таки, где собираются молодежь – аниме. Дети разновозрастные, была девочка лет семи-восьми. Я таких костюмов в жизни никогда не видела. Понятно, на сцене обычная эстрада или народное пение. Здесь люди – кто-то заказывает в интернете, кто-то шьет сам. Там вышивки – подростки вышивают сами костюмы, готовят под этого персонажа парички. Я думала, что какие-то, наверное, не совсем, может быть… Наталья Надольская:

Здоровые, адекватны?

Ольга Махнач:

Потрясающая обстановка, дружелюбные настолько. Очень много детей, наверное, которых не понимают одноклассники: «Что ты там? Ты не такой». Они там собираются, настолько дружелюбны, друг другу помогают. Эти костюмы – все это ярко. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы не решились изучить историю? В аниме у них же есть кумиры. Ольга Махнач:

Я уже понимаю, что буду прямо смотреть теперь. Сергей Парчевский:

Надо бы изучить, потому что, как правило, там почему-то трагических очень много финалов. Ольга Махнач:

Я краем глаза это видела, но они не вносят в это настолько глубокий смысл, то есть не вникают прямо. Для них это красивая картинка. Мы сейчас красивые выйдем, спляшем, станцуем. Там кусочки небольшие. Сергей Парчевский:

Получается, в какой-то момент вы согласились с тем что вашей дочери не обязательно изучать белорусский и знать?