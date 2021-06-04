Познакомили с традициями и свадебными обрядами. Как проходит фестиваль «Вытокі» в Орше?

Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» продолжает путешествие по стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот проект – комплекс спортивных, культурных, образовательных и семейных тематических мероприятий.

В эти дни праздник гостит в Орше. Первый день фестиваля был посвящен историко-культурному наследию Витебского региона. Гостей познакомили с традициями, рассказали о местных ремеслах и свадебных обрядах. А 4 июня в оршанском Иезуитском коллегиуме была открыта выставка 32 работ белорусских художников.

Наталья Антоневич, заместитель директора Музейного комплекса истории и культуры Оршанщины:

Встреча гостей, угощение медом, обряд сведения молодых, похвальба молодых. Награждаем их грамотой вясельного бога Кузьмы-Демьяна. И, конечно же, обряд единения родов молодых, который всегда был обязателен.