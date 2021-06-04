Прямой эфир

Познакомили с традициями и свадебными обрядами. Как проходит фестиваль «Вытокі» в Орше?

04 июня 2021 22:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» продолжает путешествие по стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот проект – комплекс спортивных, культурных, образовательных и семейных тематических мероприятий.

Познакомили с традициями и свадебными обрядами. Как проходит фестиваль «Вытокі» в Орше?-1

В эти дни праздник гостит в Орше. Первый день фестиваля был посвящен историко-культурному наследию Витебского региона. Гостей познакомили с традициями, рассказали о местных ремеслах и свадебных обрядах. А 4 июня в оршанском Иезуитском коллегиуме была открыта выставка 32 работ белорусских художников.

Познакомили с традициями и свадебными обрядами. Как проходит фестиваль «Вытокі» в Орше?-4

Наталья Антоневич, заместитель директора Музейного комплекса истории и культуры Оршанщины:
Встреча гостей, угощение медом, обряд сведения молодых, похвальба молодых. Награждаем их грамотой вясельного бога Кузьмы-Демьяна. И, конечно же, обряд единения родов молодых, который всегда был обязателен.

Познакомили с традициями и свадебными обрядами. Как проходит фестиваль «Вытокі» в Орше?-7

5 июня фестиваль в Орше продолжится: в программе олимпийский квест, конкурс вокалистов и гала-концерт. Дальше проект посетит Кобрин, Мозырь, Бобруйск, а завершится эстафета спортивного праздника в Жодино 5-7 августа.

# Фестиваль # общество # Наталья Антоневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: «Роль депутатского корпуса в нашей стране может быть более знаковой»
04 июня 2021 22:06

Наталья Кочанова: «Роль депутатского корпуса в нашей стране может быть более знаковой»

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?
04 июня 2021 22:02

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?
04 июня 2021 21:51

Реконструкция М10 и вопросы экспорта. Какие поручения Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Брестскую область?