Вытеснили с российского рынка Турцию. Как белорусское ковровое производство справляется с санкциями?

Новости Беларуси. Белорусское ковровое производство на 40 % инновационное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перейти на современные основы ткацкого дела удалось благодаря своевременной модернизации. Это позволяет свободно конкурировать на рынках и занимать новые ниши. На производстве в Бресте сейчас прорабатывают логистику поставок сырья и продукции к потребителю. Подковерные игры бывших партнеров и белорусский подход – репортаж Кристины Протосовицкой.

Больше 1 500 бобин и 10 тысяч нитей нужно, чтобы выткать один ковер. Производство в Бресте работает круглосуточно – в четыре смены, в год это позволяет сэкономить до 50 тысяч рублей. Производительность только одного станка – до 1 500 метров квадратных в сутки, таких здесь три. Сырье импортное, стоимость 1 килограмма – до 3 долларов.

Артем Лоханкин, директор филиала «Брестские ковры» предприятия «Витебские ковры»:

На сегодня наше производство полностью обеспечено сырьем. Наряду с партнерами, с которыми мы работали и продолжаем работать, мы ищем и новых поставщиков. Это касается и производителей сырья, и химии. И на территории Республики Беларусь, и основной акцент сегодня делается на российский рынок. Есть уже предварительные договоренности. Есть уже ряд клиентов, с которыми мы планируем сотрудничать в дальнейшем для замещения сырья, которое приходило к нам раньше от европейских производителей.

В основе ковра четыре вида нитей – три системы для каркаса и одна для итогового рисунка. Каркасные поставляют на производство из Бангладеша морским путем, а это потребность в портах. Одесса пока не обслуживает, ищут альтернативы. По полиэфирным нитям переходят на белорусского производителя, а потребность в полипропиленовых частично закрывают своими силами. В Витебске есть производственная площадка. Альтернативный вид сырья – это натуральные нити хлопка и льна, а также переход на синтетические аналоги.

Татьяна Бруцкая, кладовщик филиала «Брестские ковры» предприятия «Витебские ковры»:

Есть работа, есть перспективы и заказы есть. Я думаю, наладится обстановка в мире, и у нас тоже все наладится. Коллектив у нас очень хороший. Куда ни обратился с какими-то просьбами, всегда все решаемо, все поддержат и помогут.

Поиск альтернативного сырья проходит без потери в качестве – до 98 % продукции выходит без брака. Во многом это заслуга людей, здесь почти 250 профессионалов.

Ирина Король, председатель профкома первичной профсоюзной организации филиала «Брестские ковры»:

Сегодня на предприятии действует коллективный договор достаточно хороший. Кроме норм трудового законодательства, у нас предусмотрен ряд дополнительных компенсаций, социальных льгот и гарантий для наших работников. И как бы трудно не было сегодня руководству, свой социальный пакет полностью выполняют, свои гарантии.

До 40 % ковровой продукции в Беларуси инновационная. Например, сегодня появилась линейка дорожек на прорезиненной основе против скольжения. Новые подходы открывают новые маршруты к потребителю.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

К концу года в Бресте планируют выпустить трехмиллионный метр квадратный ковров. Белорусское производство – это уже бренд. До 80 % приходится на экспорт. Конечно, один из ключевых покупателей – это Россия. Ковровые бомбардировки страны-соседки санкциями позволили белорусам занять нишу и вытеснить даже на рынке турецкого производителя.

Конкурировать с Турцией брестскому предприятию сложно, но можно. Тем более что страна – источник комплектующих для оборудования и частично сырья. На внешних рынках потеряли связь с украинским, порядка 5 % от годовой реализации, также с Латвией. Впрочем клиентоориентированность позволяет находить новых партнеров.

Артем Лоханкин:

Мы работаем над разработкой новых коллекций, которые в мае-июне уже поступят в магазины. На сегодня задача быть максимально клиентоориентированными, развивать новые рынки сбыта, предлагать ту продукцию, которая будет интересна клиентам и будет позволять нам работать и развиваться.