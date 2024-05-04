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Высушенный мох был ватой, самогон – анестезией. Как лечили партизан во время войны?

04 мая 2024 14:54
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Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».

Высушенный мох был ватой, самогон – анестезией. Как лечили партизан во время войны?-1

В первые годы войны лечить партизан было крайне сложно. Ожесточенные сражения, накатывающая волна народного сопротивления, кровавый ответ врага и бескомпромиссное противостояние – война в активной фазе. Раненых становилось больше, немцы «поджимали» врачебное подполье: катастрофически не хватало ни кадров, ни мединструмента, ни лекарства. В ход шла и народная медицина.

Спасала лесная аптека: высушенный мох у партизан был ватой, самогон – анестезией, настойка липового цвета и малины служила потогонным средством, вытяжка из крушины – слабительным, дубовая кора – наоборот, вяжущим, зелье из хвойных игл использовали как витаминозное средство при стоматите и огнестрельных ранениях, а настой чемерицы применяли при лечении чесотки. 

Высушенный мох был ватой, самогон – анестезией. Как лечили партизан во время войны?-4

Дмитрий Лапцевич, заведующий музеем истории медицины Беларуси:
Для лечения чесотки использовал смесь дегтя с салом, а также 60%-ный раствор тола на молоке. Тол получали из артиллерийских снарядов. В журнале Рогачевских партизан есть иллюстрации, где показывалось, как лечили больных, когда не было необходимых медикаментов. Есть рисунок, на котором показано прогревание больного. Брали бочку с водой, нагревали на печке-буржуйке камни и больного помещали над этой бочкой с паром, и больного прогревали.

Партизаны остервенело били врага. Нередко после боевых операций бойцам и самим нужна была хирургическая. 

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# Великая Отечественная война # общество

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