Высушенный мох был ватой, самогон – анестезией. Как лечили партизан во время войны?

Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».

В первые годы войны лечить партизан было крайне сложно. Ожесточенные сражения, накатывающая волна народного сопротивления, кровавый ответ врага и бескомпромиссное противостояние – война в активной фазе. Раненых становилось больше, немцы «поджимали» врачебное подполье: катастрофически не хватало ни кадров, ни мединструмента, ни лекарства. В ход шла и народная медицина.

Спасала лесная аптека: высушенный мох у партизан был ватой, самогон – анестезией, настойка липового цвета и малины служила потогонным средством, вытяжка из крушины – слабительным, дубовая кора – наоборот, вяжущим, зелье из хвойных игл использовали как витаминозное средство при стоматите и огнестрельных ранениях, а настой чемерицы применяли при лечении чесотки.