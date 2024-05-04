В больнице Клумов лечил и укрывал партизан, а ещё добывал информацию о немцах. История легендарного медика

Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона». Как обычно, утром Евгений Владимирович спешит в 1-ую Советскую больницу. Еще до войны имя Клумова было известно на весь мир. Хирург, гинеколог, профессор медицины. В оккупированном Минске немцы вынудили его работать, он лечил горожан в единственном отведенном лазарете для гражданских. Еще с осени 1941-го в больнице под началом Евгения Клумова была организована подпольная группа медицинских работников. С этого момента он стал врачом под прикрытием. Под оперативным псевдонимом «Самарин». А 1-я Советская – настоящей перевалочной базой. Пересыльный пункт, через который люди переправлялись из города в лес.

Дмитрий Лапцевич, заведующий музеем истории медицины Беларуси:

Благодаря деятельности Клумова было организовано и оборудовано два партизанских госпиталя, которые ничуть не уступали военным госпиталям. Клумов состоял в медицинской комиссии, которая отсеивала людей, которых немцы не могли взять в Германию, писал ложные справки, свидетельства, что у них туберкулез или проблемы с сердцем, что противопоказана физическая работа. Словно не белый, а маск-халат. В больнице Клумов не только лечил и укрывал раненых партизан, хирург был поставщиком информации. В тайнике кабинета им был установлен радиоприемник, по которому профессор тайно слушал и записывал сообщения Совинформбюро. Все данные Клумов передавал партизанам. Призвание спасать во чтобы ни стало! Как-то гестаповцы в больницу привезли раненого командира роты партизанского отряда Сергея Радченко. Немцы требовали привести его в сознание. Но Клумов четко понимал: этого допустить нельзя. Дмитрий Лапцевич:

Клумову привели раненого партизана Радченко и приказали, чтобы он произвел необходимую операцию, чтобы потом его можно было допросить. Удалось сделать так, чтобы немцы поверили, что Радченко умер. Ввел снотворное, чтобы Радченко не показывал признаков жизни. Клумов передал, что в морге лежит Радченко, необходимо его срочно забрать.

Под покровом ночи партизаны пришли за своим командиром. Его выдрали буквально из когтей смерти. Хитрый план профессора Клумова сработал, и Сергей Радченко вернулся в строй. Дмитрий Лапцевич:

В немецкой прессе писали, что бандиты украли труп из больницы. Как такое может быть? Впоследствии Радченко продолжил бороться с немецкими захватчиками благодаря Клумову. Но к осени 1943-го у фашистов появился нездоровый интерес к доктору. Стало быть, медицинские аферы, которые проворачивались самым дерзким способом и под самым носом, начали проявлять симптомы, оттого оккупанты и насторожились. За семьей Клумова велась слежка. Советский «Центр» несколько раз предлагал переправить подпольщика в белом халате на «Большую землю», но тот отказывался. Он считал, что здесь, в захваченном сердце Беларуси, он нужнее. Вскоре Евгения Владимировича вместе с супругой арестовали. Советского профессора вербовали. Ведь не секрет, ученые такого уровня в Третьем Рейхе ценились. Но врач-патриот даже под шквалом угроз сделал заключение, которое впоследствии стало собственным приговором.