Чем известна фармацевт с позывным «Девочка»? История агента советской разведки

Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».
Действовать наперекор страху и неразберихи. С первого дня войны фармацевт Лидия Густарник-Ларина руководствовалась лишь одним принципом – клин клином вышибают.
Николай Шумин, заведующий музеем истории Белорусского государственного медицинского университета:
Работала на кафедре фармакологии. И в первые дни войны пришла в институт, Белорусский медицинский тогда институт, с кафедры забрала большое количество медпрепаратов, перевязочных материалов, инструментов, ветоши, сохранила и передала в партизанский отряд.
Кличка «Девочка» – тайный позывной Густарник-Лариной, именно она в 1941-м руководила аптечной подпольной группой «Медик» и была связной партизанской бригады «Народные мстители». По согласованию с руководством бригады «Девочка» устроилась на работу в аптеку 2-й городской больницы. Быстро вошла в доверие немцам и приняла управление фармпунктом. После закрытия оккупантами больницы и открытия аптеки № 2 на ул. Мопровской – ныне Коммунистической – Лидия Густарник-Ларина возглавила ее работу. Доступ к лекарствам позволял отправлять посылки в лес. Помимо этого, с самого начала войны провизор вела и пропагандистскую борьбу – расклеивала листовки, укрывала раненых. В марте 1943-го она стала агентом советской разведки партийного центра Логойского района.
Николай Шумин:
Когда над ней нависла угроза ареста, она собрала подводы лекарственных средств, перевязочных, медицинских инструментов на более чем 200 тысяч рублей и перевезла в партизанский отряд.
В партизанской бригаде провизор под прикрытием была назначена начальником санслужбы, а позже, после ранения, начальником отрядного госпиталя.
За верность клятве Гиппократа и Родине Лидия Густарник-Ларина награждена орденом Боевого Красного Знамени и медалью «Партизан Отечественной войны I степени».
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