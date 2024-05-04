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Чем известна фармацевт с позывным «Девочка»? История агента советской разведки

04 мая 2024 15:09
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Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».

Действовать наперекор страху и неразберихи. С первого дня войны фармацевт Лидия Густарник-Ларина руководствовалась лишь одним принципом – клин клином вышибают. 

Чем известна фармацевт с позывным «Девочка»? История агента советской разведки-1

Николай Шумин, заведующий музеем истории Белорусского государственного медицинского университета:
Работала на кафедре фармакологии. И в первые дни войны пришла в институт, Белорусский медицинский тогда институт, с кафедры забрала большое количество медпрепаратов, перевязочных материалов, инструментов, ветоши, сохранила и передала в партизанский отряд. 

Кличка «Девочка» – тайный позывной Густарник-Лариной, именно она в 1941-м руководила аптечной подпольной группой «Медик» и была связной партизанской бригады «Народные мстители». По согласованию с руководством бригады «Девочка» устроилась на работу в аптеку 2-й городской больницы. Быстро вошла в доверие немцам и приняла управление фармпунктом. После закрытия оккупантами больницы и открытия аптеки № 2 на ул. Мопровской – ныне Коммунистической – Лидия Густарник-Ларина возглавила ее работу. Доступ к лекарствам позволял отправлять посылки в лес. Помимо этого, с самого начала войны провизор вела и пропагандистскую борьбу – расклеивала листовки, укрывала раненых. В марте 1943-го она стала агентом советской разведки партийного центра Логойского района.

Николай Шумин:
Когда над ней нависла угроза ареста, она собрала подводы лекарственных средств, перевязочных, медицинских инструментов на более чем 200 тысяч рублей и перевезла в партизанский отряд. 

Чем известна фармацевт с позывным «Девочка»? История агента советской разведки-4

В партизанской бригаде провизор под прикрытием была назначена начальником санслужбы, а позже, после ранения, начальником отрядного госпиталя.

За верность клятве Гиппократа и Родине Лидия Густарник-Ларина награждена орденом Боевого Красного Знамени и медалью «Партизан Отечественной войны I степени».

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# Великая Отечественная война # общество

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