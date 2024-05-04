Военврач Алексей Шуба спас почти 500 человек от угона в Германию. Слава о комбриге-хирурге дошла до фашистов

Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона». Когда болит за родное, когда ты знаешь, как исцелять пораженную Беларусь от лютой инфекции идей – коричневой чумы. Военврач санитарной службы Алексей Шуба встретил войну на границе с Румынией.

Елена Говор, заведующая терапевтическим отделением 18-й городской поликлиники Минска, племянница Алексея Шубы:

В 1939 году, в конце года, его призвали в ряды советской армии. Он пошел командиром медицинского пункта. Практически до 1941 года служил в армии. Войну застал на границе с Румынией. Попал в плен, но ему удалось сбежать. Перейти линию фронта не получилось, поэтому было принято решение, что он возвращается домой.

К декабрю 1941-го Алексей Шуба возвращается в родные Старые Дороги. Там он надевает белый халат, устраивается в местную амбулаторию и начинает свою борьбу. За полгода работы доктор Шуба спас около полутысячи местных от угона на принудительные работы в Германию.

Наталья Бацылева, директор Стародорожского историко-этнографического музея:

Нашлись и те, кто просигнализировал комендатуре, полицейским из числа немецких офицеров о том, что Алексей Иванович злоупотребляет своими должностными обязанностями и выдает фальшивые справки. Тогда перед командованием немецкой армии стал вопрос о том, чтобы заключить под стражу главврача амбулатории Стародорожской. Из подполья в лесное укрытие. Главврач амбулатории Шуба вместе со своими товарищами по сопротивлению, а на тот момент их всего было с десяток, летом 1942-го уходят в Стародорожскую глушь. Врач становится командиром сперва партизанского отряда «Народные мстители». Энергичный врач – хладнокровный лидер народного формирования. Уже спустя полтора месяца лесной жизни мстители разгромили вражеский гарнизон в Синегово, помогли выйти из окружения обессиленному соединению Красной армии.