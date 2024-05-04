Военврач Алексей Шуба спас почти 500 человек от угона в Германию. Слава о комбриге-хирурге дошла до фашистов
Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».
Когда болит за родное, когда ты знаешь, как исцелять пораженную Беларусь от лютой инфекции идей – коричневой чумы. Военврач санитарной службы Алексей Шуба встретил войну на границе с Румынией.
Елена Говор, заведующая терапевтическим отделением 18-й городской поликлиники Минска, племянница Алексея Шубы:
В 1939 году, в конце года, его призвали в ряды советской армии. Он пошел командиром медицинского пункта. Практически до 1941 года служил в армии. Войну застал на границе с Румынией. Попал в плен, но ему удалось сбежать. Перейти линию фронта не получилось, поэтому было принято решение, что он возвращается домой.
К декабрю 1941-го Алексей Шуба возвращается в родные Старые Дороги. Там он надевает белый халат, устраивается в местную амбулаторию и начинает свою борьбу. За полгода работы доктор Шуба спас около полутысячи местных от угона на принудительные работы в Германию.
Наталья Бацылева, директор Стародорожского историко-этнографического музея:
Нашлись и те, кто просигнализировал комендатуре, полицейским из числа немецких офицеров о том, что Алексей Иванович злоупотребляет своими должностными обязанностями и выдает фальшивые справки. Тогда перед командованием немецкой армии стал вопрос о том, чтобы заключить под стражу главврача амбулатории Стародорожской.
Из подполья в лесное укрытие. Главврач амбулатории Шуба вместе со своими товарищами по сопротивлению, а на тот момент их всего было с десяток, летом 1942-го уходят в Стародорожскую глушь. Врач становится командиром сперва партизанского отряда «Народные мстители».
Энергичный врач – хладнокровный лидер народного формирования. Уже спустя полтора месяца лесной жизни мстители разгромили вражеский гарнизон в Синегово, помогли выйти из окружения обессиленному соединению Красной армии.
К середине 1943-го отряд вырос в партизанскую бригаду численностью более тысячи бойцов. А к середине года – в 100-бригаду «Смерть фашизму» вступило более 1 000 борцов с врагом.
Наталья Бацылева:
Днем он был партизанский командир, вожак, а ночью – хирург, талантливый хирург.
Елена Говор:
Алексей Иванович был трудяга, он был от Бога хирург. Когда заканчивались боевые действия, он становился к станку. Как рассказывал мой отец, это была обычная палатка, керосиновая лампа, и делались операции.
Слава о комбриге-хирурге дошла и до фашистов. Чтобы выманить его из лесного логова, они шли на разные ухищрения.
Из боевой летописи: под командованием Алексея Шубы 100-я партизанская бригада имени Кирова разгромила 6 вражеских гарнизонов, уничтожила 5 самолетов, 247 автомашин, 27 воинских эшелонов, подорвала около 9 тысяч рельсов, ликвидировала более 3,5 тысячи гитлеровцев и их приспешников.