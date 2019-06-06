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Выступления десантников и знакомство с армейским бытом: как проходят военно-полевые сборы для школьников в Витебске

06 июня 2019 06:51
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Новости Беларуси. Выставка боевой техники, знакомство с армейским бытом и показательные выступления лучших десантников страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-полевые сборы для школьников объявлены в Витебске.

Выступления десантников и знакомство с армейским бытом: как проходят военно-полевые сборы для школьников в Витебске-1

Выступления десантников и знакомство с армейским бытом: как проходят военно-полевые сборы для школьников в Витебске-3

Во всех школах Витебска открылись спортивно-патриотические лагеря. По традиции, один день отдыха посвящается военно-полевым сборам на базе 103-й воздушно-десантной бригады. На плацу – пока неровным строем и спрятав руки в карманы – две тысячи 10-классников. Многие из них настроены связать свою жизнь с армией.

Выступления десантников и знакомство с армейским бытом: как проходят военно-полевые сборы для школьников в Витебске-6

Павел Белов, учащийся средней школы № 5 Витебска:
У меня дедушка был военным. Папа был военным. Вот сегодня я на сборах, мне тут понравилось. Показывали современную белорусскую технику. Я, как патриот, считаю, что наша армия может дать отпор любой другой.

Выступления десантников и знакомство с армейским бытом: как проходят военно-полевые сборы для школьников в Витебске-9

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й воздушно-десантной бригады:
Прежде всего вся эта работа направлена на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, ознакомление будущих защитников Отечества, чем живут Вооруженные Силы.

В течение трех летних месяцев школьники всех возрастов смогут оценить жизнь солдат-срочников в прославленной десантной бригаде. Ожидается, что своеобразные дни открытых дверей посетят еще не менее тысячи местных ребят.

Выступления десантников и знакомство с армейским бытом: как проходят военно-полевые сборы для школьников в Витебске-12

Выступления десантников и знакомство с армейским бытом: как проходят военно-полевые сборы для школьников в Витебске-14

# Армия Беларуси # общество # Павел Белов # Денис Кривенцов # Фотофакт

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