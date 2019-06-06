Выступления десантников и знакомство с армейским бытом: как проходят военно-полевые сборы для школьников в Витебске

Новости Беларуси. Выставка боевой техники, знакомство с армейским бытом и показательные выступления лучших десантников страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-полевые сборы для школьников объявлены в Витебске.

Во всех школах Витебска открылись спортивно-патриотические лагеря. По традиции, один день отдыха посвящается военно-полевым сборам на базе 103-й воздушно-десантной бригады. На плацу – пока неровным строем и спрятав руки в карманы – две тысячи 10-классников. Многие из них настроены связать свою жизнь с армией.

Павел Белов, учащийся средней школы № 5 Витебска:

У меня дедушка был военным. Папа был военным. Вот сегодня я на сборах, мне тут понравилось. Показывали современную белорусскую технику. Я, как патриот, считаю, что наша армия может дать отпор любой другой.