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Самые молочные: конкурс красоты среди коров пройдёт на «Белагро»

06 июня 2019 06:25
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Новости Беларуси. Крупнейший смотр отечественных достижений в сельском хозяйстве продолжается под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке торгово-логистического центра «Глобус-Парк» можно ознакомиться с передовыми направлениями в растениеводстве, животноводстве и птицеводстве, а также с новейшими образцами отечественной и зарубежной сельхозтехники.

Самые молочные: конкурс красоты среди коров пройдёт на «Белагро»-1

Самые молочные: конкурс красоты среди коров пройдёт на «Белагро»-3

Самые молочные: конкурс красоты среди коров пройдёт на «Белагро»-5

Не обойдутся на «Белагро» и без настоящего гламура. Сегодня, 6 июня, здесь пройдет традиционный конкурс красоты для буренок, по итогам которого выберут лучшую племенную корову молочной породы. От каждой области – по четыре представительницы. Хозяйства готовили претенденток целый год. Правда, демонстрировать им придется совсем не грациозность походки, а вымя. Номинации необычные, всего их пять. По итогам смотра судьи назовут не только мисс, но и четырех лучших коров по показателям удоев.

Напомним, выставка «Белагро» будет работать до 9 июня.

Стрижка овец, народная дегустация и последние агроразработки: что показывают на «Белагро-2019»

Самые молочные: конкурс красоты среди коров пройдёт на «Белагро»-8

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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