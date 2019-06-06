Самые молочные: конкурс красоты среди коров пройдёт на «Белагро»

На площадке торгово-логистического центра «Глобус-Парк» можно ознакомиться с передовыми направлениями в растениеводстве, животноводстве и птицеводстве, а также с новейшими образцами отечественной и зарубежной сельхозтехники.

Не обойдутся на «Белагро» и без настоящего гламура. Сегодня, 6 июня, здесь пройдет традиционный конкурс красоты для буренок, по итогам которого выберут лучшую племенную корову молочной породы. От каждой области – по четыре представительницы. Хозяйства готовили претенденток целый год. Правда, демонстрировать им придется совсем не грациозность походки, а вымя. Номинации необычные, всего их пять. По итогам смотра судьи назовут не только мисс, но и четырех лучших коров по показателям удоев.

Напомним, выставка «Белагро» будет работать до 9 июня.

Стрижка овец, народная дегустация и последние агроразработки: что показывают на «Белагро-2019»