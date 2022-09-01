В Беларуси убрано 96,8% площадей зерновых и зернобобовых

Обмолот посевов ведется на последних гектарах. В целом убрано 96,8 % площадей зерновых и зернобобовых. В каждой области результат выше прошлогоднего. Заветного рубежа в 2 миллиона тон хлеба в 2022 году уже достигла Минская область. На очереди – получение зерна кукурузы. Ну а пока эту культуру убирают на силос, преимущественно на юге страны. Это один из видов кормов для животных, богатый энергией благодаря высокому содержанию в нем белка.