Прямой эфир

В Беларуси убрано 96,8% площадей зерновых и зернобобовых

01 сентября 2022 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 миллионов 45 тысяч тонн зерна. С весомым результатом ради продовольственной безопасности страны встретили утро 1 сентября белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрано 96,8% площадей зерновых и зернобобовых-1

Обмолот посевов ведется на последних гектарах. В целом убрано 96,8 % площадей зерновых и зернобобовых. В каждой области результат выше прошлогоднего. Заветного рубежа в 2 миллиона тон хлеба в 2022 году уже достигла Минская область. На очереди – получение зерна кукурузы. Ну а пока эту культуру убирают на силос, преимущественно на юге страны. Это один из видов кормов для животных, богатый энергией благодаря высокому содержанию в нем белка.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске
01 сентября 2022 09:36

«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске

Солигорские терриконы притягивают любителей эффектных фото. Показываем невероятную достопримечательность
01 сентября 2022 09:22

Солигорские терриконы притягивают любителей эффектных фото. Показываем невероятную достопримечательность

«Интерактивная комната, творческая мастерская». В солигорском центре развития создают условия для любого ребёнка
01 сентября 2022 09:15

«Интерактивная комната, творческая мастерская». В солигорском центре развития создают условия для любого ребёнка