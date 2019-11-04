Выступление с кирпичами, танцы и рукопашный бой. Как проходил конкурс «Студент года–2019»

В Минске на днях выбрали победителей городского этапа республиканского конкурса «Студент года».

Гости программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – студентка БНТУ, обладатель приза зрительских симпатий городского этапа республиканского конкурса «Студент года – 2019» – Екатерина Кохнович , финалист городского этапа республиканского конкурса «Студент года – 2019», студент Белорусского государственного медицинского университета – Ян Острожицкий и победитель городского этапа республиканского конкурса «Студент года – 2019», курсант Военной академии Республики Беларусь – Дмитрий Тузков.

Как проходил городской этап республиканского конкурса «Студент года – 2019»? Что нужно сделать, чтобы принять участие в таком конкурсе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.