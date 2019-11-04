Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – руководитель Школы устного счёта – Елена Санько и студент Школы ментальной арифметики (8 лет) – Дима Ковалёв. Что это только что было? Елена Санько, руководитель Школы устного счёта:

Сейчас наш студент, Дима Ковалёв, умножал трёхзначные числа на 11, но параллельно читал стихотворение на белорусском языке.

Это рандомно выбранные программой числа и одновременно несколько действий. Елена Санько:

Игра интеллектуальных действий: и стихотворение помнить, и решать, и вводить быстро ответы.

Дима, где ты уже демонстрировал свои способности? Дима Ковалёв, студент Школы ментальной арифметики (8 лет):

У меня есть дипломы. Я выступал на международных олимпиадах по ментальной арифметике и в городском турнире. Как ты учишься в школе? Дима Ковалев:

Я единственный, у кого за четверть по математике 10!

Что это такая за система и как это работает? Что вы держите в руках? Елена Санько:

У меня в руках волшебный предмет, он прилетел из Японии – это соробан, очень похож на наши обычные счёты. Когда-то японцы заметили, что очень здорово тренировать свою голову и в нашей школе мы этим и занимаемся, что тренируем мозг.

В любом возрасте можно тренировать свою память или свои возможности, чтобы считать в уме, при помощи такой методики? Елена Санько:

Эта методика покорна любому возрасту. Любой мозг может действительно это освоить. Вопрос только тренировок. Если мы говорим о том, что тренируется в данный момент, то сказать просто память – это очень мало, потому что наши ребята, которые у нас тренируются, улучшают свои результаты и во внимании, и в скорости мышления. Вы видели, как быстро он реагировал. Когда ребёнок считает длинные цепочки действий, то, конечно, тренируются у него усидчивость и концентрация – то, что очень нужно нашим ребятам. У нас много вундеркиндов, они много читают, но собраться ребёнок не может, тогда в школе такой ребёнок не получает такие блестящие результаты, которые ждут от них учителя. Это не просто попытка запомнить таблицу умножения, это какие-то образные картинки, которые ребёнок рисует в голове во время тех или иных действий. Правильно? Елена Санько:

Все верно. Мы считаем необычным способом, мы представляем наши цифры и числа в виде косточек и, таким образом, у нас работает правое полушарие, которое отвечает за образный счёт, творческое полушарие дает нам скорость, потому что левое полушарие у нас логическое, точное, оно медленное, а правое, которое в данном случае мы задействуем, представляя эти косточки и гоняя их в воображении, подключаются и дают невероятную такую скорость. Таким образом, у нас тренируется и правое, и левое полушарие.

Вы готовите не просто математиков? Елена Санько:

Абсолютно! Или, я бы даже сказала, архитекторов. Те люди, которые должны не только шикарно справляться с математикой, но и прекрасно все представлять. Вот такой листик мы отправляем Диме, он посчитает в уме зелёный столбик и напишет результат. Мы попытаемся то же самое сделать, только на калькуляторе.

286! Ответы сошлись. Но Дима потратил на счет всего 2 секунды!