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Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу

04 ноября 2019 09:40
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – руководитель Школы устного счёта – Елена Санько и студент Школы ментальной арифметики (8 лет) – Дима Ковалёв.

Что это только что было?

Елена Санько, руководитель Школы устного счёта:
Сейчас наш студент, Дима Ковалёв, умножал трёхзначные числа на 11, но параллельно читал стихотворение на белорусском языке.

Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу-1

Это рандомно выбранные программой числа и одновременно несколько действий.

Елена Санько:
Игра интеллектуальных действий: и стихотворение помнить, и решать, и вводить быстро ответы.

Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу-4

Дима, где ты уже демонстрировал свои способности?

Дима Ковалёв, студент Школы ментальной арифметики (8 лет):
У меня есть дипломы. Я выступал на международных олимпиадах по ментальной арифметике и в городском турнире.

Как ты учишься в школе?

Дима Ковалев:
Я единственный, у кого за четверть по математике 10!

Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу-7

Что это такая за система и как это работает? Что вы держите в руках?

Елена Санько:
У меня в руках волшебный предмет, он прилетел из Японии – это соробан, очень похож на наши обычные счёты. Когда-то японцы заметили, что очень здорово тренировать свою голову и в нашей школе мы этим и занимаемся, что тренируем мозг.

Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу-10

В любом возрасте можно тренировать свою память или свои возможности, чтобы считать в уме, при помощи такой методики?

Елена Санько:
Эта методика покорна любому возрасту. Любой мозг может действительно это освоить. Вопрос только тренировок. Если мы говорим о том, что тренируется в данный момент, то сказать просто память – это очень мало, потому что наши ребята, которые у нас тренируются, улучшают свои результаты и во внимании, и в скорости мышления. Вы видели, как быстро он реагировал. Когда ребёнок считает длинные цепочки действий, то, конечно, тренируются у него усидчивость и концентрация – то, что очень нужно нашим ребятам. У нас много вундеркиндов, они много читают, но собраться ребёнок не может, тогда в школе такой ребёнок не получает такие блестящие результаты, которые ждут от них учителя.

Это не просто попытка запомнить таблицу умножения, это какие-то образные картинки, которые ребёнок рисует в голове во время тех или иных действий. Правильно?

Елена Санько:
Все верно. Мы считаем необычным способом, мы представляем наши цифры и числа в виде косточек и, таким образом, у нас работает правое полушарие, которое отвечает за образный счёт, творческое полушарие дает нам скорость, потому что левое полушарие у нас логическое, точное, оно медленное, а правое, которое в данном случае мы задействуем, представляя эти косточки и гоняя их в воображении, подключаются и дают невероятную такую скорость. Таким образом, у нас тренируется и правое, и левое полушарие.

Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу-13

Вы готовите не просто математиков?

Елена Санько:
Абсолютно! Или, я бы даже сказала, архитекторов. Те люди, которые должны не только шикарно справляться с математикой, но и прекрасно все представлять.

Вот такой листик мы отправляем Диме, он посчитает в уме зелёный столбик и напишет результат. Мы попытаемся то же самое сделать, только на калькуляторе.

Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу-16

286! Ответы сошлись. Но Дима потратил на счет всего 2 секунды!

Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу-19

Какая самая большая цель у тех родителей, которые пытаются таким образом своих детей развить? Это непосредственно успехи в математике или это какой-то новый путь в IT? Чем могут помочь ребёнку вот такие занятия?

Елена Санько:
Это нечто большее. Это не только узкопрофильная математика или IT-технологии, потому что мы тренируем мозг, а тренированный мозг хорош не только в математике, он прекрасно запоминает языки, он прекрасно ориентируется, позволяет спортсмену реагировать в любой экстремальной ситуации, мы же прежде, чем что-то сделать, всегда обращаемся к мозгу, он помогает по жизни. Очень важно, что эта методика также работает и с любой возрастной категорией. В Японии непосредственно по этой методике занимаются в направлении профилактики Альцгеймера и Паркинсона, потому что натренированная голова всегда должна быть в тонусе, как мы качаем мышцы пресса, так мы и качаем голову.

# Развитие ребенка # общество # Елена Санько # Дима Ковалёв # Фотофакт

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