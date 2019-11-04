Перемножать в уме числа и одновременно рассказывать стихи! Как учат детей по японскому методу
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – руководитель Школы устного счёта – Елена Санько и студент Школы ментальной арифметики (8 лет) – Дима Ковалёв.
Что это только что было?
Елена Санько, руководитель Школы устного счёта:
Сейчас наш студент, Дима Ковалёв, умножал трёхзначные числа на 11, но параллельно читал стихотворение на белорусском языке.
Это рандомно выбранные программой числа и одновременно несколько действий.
Елена Санько:
Игра интеллектуальных действий: и стихотворение помнить, и решать, и вводить быстро ответы.
Дима, где ты уже демонстрировал свои способности?
Дима Ковалёв, студент Школы ментальной арифметики (8 лет):
У меня есть дипломы. Я выступал на международных олимпиадах по ментальной арифметике и в городском турнире.
Как ты учишься в школе?
Дима Ковалев:
Я единственный, у кого за четверть по математике 10!
Что это такая за система и как это работает? Что вы держите в руках?
Елена Санько:
У меня в руках волшебный предмет, он прилетел из Японии – это соробан, очень похож на наши обычные счёты. Когда-то японцы заметили, что очень здорово тренировать свою голову и в нашей школе мы этим и занимаемся, что тренируем мозг.
В любом возрасте можно тренировать свою память или свои возможности, чтобы считать в уме, при помощи такой методики?
Елена Санько:
Эта методика покорна любому возрасту. Любой мозг может действительно это освоить. Вопрос только тренировок. Если мы говорим о том, что тренируется в данный момент, то сказать просто память – это очень мало, потому что наши ребята, которые у нас тренируются, улучшают свои результаты и во внимании, и в скорости мышления. Вы видели, как быстро он реагировал. Когда ребёнок считает длинные цепочки действий, то, конечно, тренируются у него усидчивость и концентрация – то, что очень нужно нашим ребятам. У нас много вундеркиндов, они много читают, но собраться ребёнок не может, тогда в школе такой ребёнок не получает такие блестящие результаты, которые ждут от них учителя.
Это не просто попытка запомнить таблицу умножения, это какие-то образные картинки, которые ребёнок рисует в голове во время тех или иных действий. Правильно?
Елена Санько:
Все верно. Мы считаем необычным способом, мы представляем наши цифры и числа в виде косточек и, таким образом, у нас работает правое полушарие, которое отвечает за образный счёт, творческое полушарие дает нам скорость, потому что левое полушарие у нас логическое, точное, оно медленное, а правое, которое в данном случае мы задействуем, представляя эти косточки и гоняя их в воображении, подключаются и дают невероятную такую скорость. Таким образом, у нас тренируется и правое, и левое полушарие.
Вы готовите не просто математиков?
Елена Санько:
Абсолютно! Или, я бы даже сказала, архитекторов. Те люди, которые должны не только шикарно справляться с математикой, но и прекрасно все представлять.
Вот такой листик мы отправляем Диме, он посчитает в уме зелёный столбик и напишет результат. Мы попытаемся то же самое сделать, только на калькуляторе.
286! Ответы сошлись. Но Дима потратил на счет всего 2 секунды!
Какая самая большая цель у тех родителей, которые пытаются таким образом своих детей развить? Это непосредственно успехи в математике или это какой-то новый путь в IT? Чем могут помочь ребёнку вот такие занятия?
Елена Санько:
Это нечто большее. Это не только узкопрофильная математика или IT-технологии, потому что мы тренируем мозг, а тренированный мозг хорош не только в математике, он прекрасно запоминает языки, он прекрасно ориентируется, позволяет спортсмену реагировать в любой экстремальной ситуации, мы же прежде, чем что-то сделать, всегда обращаемся к мозгу, он помогает по жизни. Очень важно, что эта методика также работает и с любой возрастной категорией. В Японии непосредственно по этой методике занимаются в направлении профилактики Альцгеймера и Паркинсона, потому что натренированная голова всегда должна быть в тонусе, как мы качаем мышцы пресса, так мы и качаем голову.