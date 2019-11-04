Тёплый ноябрь: по Беларуси до +18°С

Новости Беларуси. От +11 градусов на севере до +18 – на юге. Такой прогноз дают синоптики на 4 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ноябрь и в ближайшие несколько дней будет радовать необычайно тёплой для этой поры года погодой. Правда, при максимальных 17 градусах ожидается и порывистый ветер.