Тёплый ноябрь: по Беларуси до +18°С

Новости Беларуси. От +11 градусов на севере до +18 – на юге. Такой прогноз дают синоптики на 4 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От +11 градусов на севере до +18 – на юге. Такой прогноз дают синоптики на 4 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ноябрь и в ближайшие несколько дней будет радовать необычайно тёплой для этой поры года погодой. Правда, при максимальных 17 градусах ожидается и порывистый ветер.
Надо отметить, что осень в этом году выдалась достаточно солнечной. Побито несколько рекордов за весь период наблюдений.
Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю