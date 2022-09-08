Выступит группа «Корни». Какие мероприятия в День города стоит посетить?

Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Посетив даже одно из них, вы получите немало впечатлений. Уверена, мои слова подтвердит наш первый гость. Программа мероприятий обширная. Будем отмечать с размахом 955-летие нашего любимого города. Охвачена буквально вся карта Минска различными мероприятиями. Расскажите, чего ожидать, куда идти, как определиться в этом огромном списке?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Вы правильно сказали, что мы постарались сделать так, чтобы охватить все направления и, как мы говорим, все грани, представляя, что Минск – это алмаз. У нас Минск и образовательный, и спортивный, и туристический, и промышленный. И мероприятия уже начались. Задумка была, чтобы не сконцентрироваться только на 10 сентября, а постепенно подойти к этому дню. Поэтому у нас всю неделю будут те или иные мероприятия. У нас транспортный маршрут № 1 будет историческим. Будут комментировать, рассказывать пассажирам об истории, которая будет длиться на протяжении всего этого маршрута. «Минск промышленный». У стен Национальной библиотеки будет развернута выставка наших предприятий. Это и МАЗ, и тракторный завод. Можно будет увидеть всю мощь и великолепие техники предприятий, которые находятся в Минске. Около Дворца спорта у нас будет «Минск спортивный». Это проект совместно с Национальным олимпийским комитетом, где Федерация спорта выставляет свои площадки, и люди могут ознакомиться с тем или иным спортивным направлением, причем не только посмотреть, но и поучаствовать, как в квесте. Так и будет задано. Во Дворце спорта закончится спортивная часть, после чего начнется концерт. Я могу сказать, что в вечерней программе ожидается сюрприз от Национального олимпийского комитета – группа «Корни», которая даст концерт.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что буквально недавно решилось, какая группа будет выступать. Виталий Брель:

Да, только недавно решилось. Также будут великолепные фейерверки в 23:00 на набережной реки Свислочь. Если мы берем парк Победы, то там развернется молодежная площадка, где будут представлены и БРСМ, и вузы со своими творческими коллективами, предприятия и организации. Там действительно будет молодежь всего города. Там будет весело, задорно, спортивно, творчески, с различными квестами и загадками. Я думаю, кто побывает на этой площадке, не пожалеет. Также рядом расположится Министерство обороны с Днем танкиста, где будет выставка военной техники, солдатская каша. Они также проводят свои интересные квесты. Каждый раз они используют свои различные методы. Мы могли с ними познакомиться на мероприятиях, посвященных празднованию Дню Победы. Это будет не хуже. Екатерина Забенько:

Мне до центра Минска сейчас дойти проще всего, но минчанам часто логистика не позволяет добраться до центра города. Насколько я знаю, районы очень даже держат марку. Получить весь комплекс удовольствия от празднования Дня города можно, не отъезжая от своего дома.