Вручение наград «Минчанин года». Кто из жителей города сможет удостоиться почётного звания?
Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Акцент на работающих людей, на тот трудовой потенциал, который существует в нашем городе. Одним из самых знаковых событий Дня города становится такое мероприятие, как награждение минчан года. Расскажите, как оно будет проходить в этом году. Судя по тому, что написано в программе, ожидается какая-то феерия и с каждым годом профессионализм, труд минчан стараются подчеркнуть и отметить более ярко.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Для себя у нас была поставлена одна задача – сделать более ярким мероприятие. Жемчужина всего – вручение наград «Минчанин года» и присвоение звания «Почетный гражданин города Минска». Мероприятие пройдет в сквере Янки Купалы в 19:00, на набережной Свислочи. Мы впервые опробовали эту площадку в прошлом году. В этом году постараемся сделать не хуже. Мы на сегодня задействовали более 400 участников концерта. Это как профессионалы, так и непрофессионалы, детские и взрослые коллективы. Мы хотим показать, что творческий Минск тоже многогранен, поэтому мы и строили этот концерт, напоминая о каждой грани.
Екатерина Забенько:
«Минчанин года» – такое мероприятие, которое держит интригу до последнего. Имена людей широкому кругу общественности неизвестны, и мы тоже не стали показывать этих людей в программе. Обязательно посвятим им отдельный эфир, но нам стало интересно, как складывается жизнь у тех, кто уже находится в статусе минчанина города.
Елена Петровна уже год в статусе «Минчанин года». Каждый день на работе коллеги встречают с улыбками, а клиенты – с вопросами. 25 лет назад, будучи юной студенткой, о таком престижном звании и работе она и не мечтала.
Елена Белобокова, заведующая секцией столичного универмага, «Минчанин года-2021»:
После окончания колледжа я пришла работать в универмаг. Это был 1997 год, тогда он еще только открывался. Была реконструкция, и из трехэтажного он превращался в элитное пятиэтажное здание универмага. Пришла я продавцом, в секцию тканей меня взяли. Я была очень счастлива. А такую профессию я выбрала, потому что у меня мама, сестра – все из династии торговли.
Елена признается: большинство покупателей рады помощи. По ее мнению, консультант за прилавком, как актриса на сцене, должен проявить свой талант нужную минуту. Ведь найти общий язык с посетителем – настоящее творчество. Например, Виктор Иванович искал пиджак, но не знал, какой лучше выбрать: серый или синий.
Я пришел выбрать пиджак. Сегодня как раз скидки 35 %, качество хорошее, магазин хороший, всегда вежливые продавцы, они помогают. Сегодня мы с этой девушкой работаем. И я остановился на этом пиджаке. Она помогла мне выбрать его.
Елена Белобокова:
Наши мужчины сейчас элегантные, модные и очень смотрят за собой. Не только в спорте, но и в одежде. Это очень сказывается и отражается. Посмотрите, какие красивые и элегантные ходят мужчины. Как в деловом стиле, так и в спортивном.
В ЦУМ покупатели съезжаются не только из столицы, но и со всех уголков мира. Особой популярностью пользуются изделия из белорусского льна и соломенные сувениры.
Елена Белобокова:
Наши иностранцы любят лен. Это льняные сорочки с такой вышивкой, с длинным, с коротким рукавом, льняные брюки.
В своей профессии Елена уже четверть века. Уверяет: по внешнему виду определяет не только размер одежды и обуви, но и семейное положение и даже род деятельности.
Елена Белобокова:
Я даже посмотрю на наших мужчин. Вот они, переодеваются. Смотрите какие. Они деловые, стильные. Они выбирают себе куртку, верхнюю одежду. Можно сказать, что они состоятельные, могут себе это позволить. Любят себя. Видите, как они присматривают костюмы? Можно сказать, что мужчины занимают деловую должность, наверное, раз выбирают себе костюмы делового стиля.
О своем почетном звании Елена вспоминает с улыбкой на лице. Она уверена: ее награда – заслуга всего коллектива. Универмаг – это слаженный организм, в котором работа каждой клеточки непереоценима и важна.
Выступит группа «Корни». Какие мероприятия в День города стоит посетить – подробнее здесь.