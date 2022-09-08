Вручение наград «Минчанин года». Кто из жителей города сможет удостоиться почётного звания?

Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Акцент на работающих людей, на тот трудовой потенциал, который существует в нашем городе. Одним из самых знаковых событий Дня города становится такое мероприятие, как награждение минчан года. Расскажите, как оно будет проходить в этом году. Судя по тому, что написано в программе, ожидается какая-то феерия и с каждым годом профессионализм, труд минчан стараются подчеркнуть и отметить более ярко.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Для себя у нас была поставлена одна задача – сделать более ярким мероприятие. Жемчужина всего – вручение наград «Минчанин года» и присвоение звания «Почетный гражданин города Минска». Мероприятие пройдет в сквере Янки Купалы в 19:00, на набережной Свислочи. Мы впервые опробовали эту площадку в прошлом году. В этом году постараемся сделать не хуже. Мы на сегодня задействовали более 400 участников концерта. Это как профессионалы, так и непрофессионалы, детские и взрослые коллективы. Мы хотим показать, что творческий Минск тоже многогранен, поэтому мы и строили этот концерт, напоминая о каждой грани. Екатерина Забенько:

«Минчанин года» – такое мероприятие, которое держит интригу до последнего. Имена людей широкому кругу общественности неизвестны, и мы тоже не стали показывать этих людей в программе. Обязательно посвятим им отдельный эфир, но нам стало интересно, как складывается жизнь у тех, кто уже находится в статусе минчанина города. Елена Петровна уже год в статусе «Минчанин года». Каждый день на работе коллеги встречают с улыбками, а клиенты – с вопросами. 25 лет назад, будучи юной студенткой, о таком престижном звании и работе она и не мечтала.

Елена Белобокова, заведующая секцией столичного универмага, «Минчанин года-2021»:

После окончания колледжа я пришла работать в универмаг. Это был 1997 год, тогда он еще только открывался. Была реконструкция, и из трехэтажного он превращался в элитное пятиэтажное здание универмага. Пришла я продавцом, в секцию тканей меня взяли. Я была очень счастлива. А такую профессию я выбрала, потому что у меня мама, сестра – все из династии торговли. Елена признается: большинство покупателей рады помощи. По ее мнению, консультант за прилавком, как актриса на сцене, должен проявить свой талант нужную минуту. Ведь найти общий язык с посетителем – настоящее творчество. Например, Виктор Иванович искал пиджак, но не знал, какой лучше выбрать: серый или синий.

Я пришел выбрать пиджак. Сегодня как раз скидки 35 %, качество хорошее, магазин хороший, всегда вежливые продавцы, они помогают. Сегодня мы с этой девушкой работаем. И я остановился на этом пиджаке. Она помогла мне выбрать его. Елена Белобокова:

Наши мужчины сейчас элегантные, модные и очень смотрят за собой. Не только в спорте, но и в одежде. Это очень сказывается и отражается. Посмотрите, какие красивые и элегантные ходят мужчины. Как в деловом стиле, так и в спортивном. В ЦУМ покупатели съезжаются не только из столицы, но и со всех уголков мира. Особой популярностью пользуются изделия из белорусского льна и соломенные сувениры.

Елена Белобокова:

Наши иностранцы любят лен. Это льняные сорочки с такой вышивкой, с длинным, с коротким рукавом, льняные брюки. В своей профессии Елена уже четверть века. Уверяет: по внешнему виду определяет не только размер одежды и обуви, но и семейное положение и даже род деятельности.