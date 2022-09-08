«Себестоимость гигакалории здесь ниже». Чем котельные Минского района заменили импортное топливо?

Новости Беларуси. Жилфонд Минской области почти полностью готов к отопительному сезону. Паспорта уже получили более 820 котельных. Это 99 % от всех тепловых источников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первыми к подаче тепла подготовились Логойский, Несвижский, Крупский и Молодечненский районы. Перед подачей тепла обязательно проводят комплекс мероприятий – это замена теплосетей, проверка котельного оборудования. В Любани к отопительному сезону специалисты начали готовиться еще летом. Здесь провели ремонт теплоисточника, проверили целостность труб и заготовили топливо. К холодам котельная райцентра будет поставлять отопление в 26 жилых домов. Пока работает один теплоисточник, а зимой, когда нагрузка увеличится, включат второй. Весь процесс полностью автоматизирован.

Александр Пилькевич, главный инженер Любанского ЖКХ:

Отработали довольно слаженно в этом направлении. Получены паспорта готовности. До 1 сентября у нас уже были получены как по потребителям тепловой энергии, так и по теплоисточникам. Щепа как вид топлива, чтобы максимально заместить импортное топливо – это природный газ. Себестоимость гигакалории здесь ниже, чем на газовых котельных.