Выступающая косточка на ноге. Узнали у врача, как бороться с этим недугом

Выступающая косточка на ноге большого пальца – довольно распространенное явление. Научное название такой деформации – халюс вальгус. Образование косточки зачастую сопровождается искривлением большого пальца в сторону остальных пальцев стопы. Чаще с таким заболеванием сталкиваются женщины, связано это с ношением обуви на высоких каблуках.

Руслан Понтелей, травматолог-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Факторы, которые могут провоцировать данное состояние – беременность, менопауза, эндокринологические проблемы. Все, что приводит к сбою в работе соединительной ткани, приводит к увеличению угла между первой и второй плюсневой кости, отклонением большого пальца.

Такая «шишка» приносит немало дискомфорта. Патология может сопровождаться постоянными мозолями, отеками ног и деформацией соседних пальцев. Также такие пациенты испытывают трудности в подборе обуви и длительных пеших прогулках. Ноги сильно устают, а боль в области пальцев не утихает даже при отдыхе.

Руслан Понтелей:

Классификация основана на углах, от 15 до 20 – первая степень, 20-30 – вторая, более 30 – третья. Метод диагностики – клинический осмотр, сбор анамнеза, рентгенологический метод основной.