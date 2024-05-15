Выступающая косточка на ноге. Узнали у врача, как бороться с этим недугом
Выступающая косточка на ноге большого пальца – довольно распространенное явление. Научное название такой деформации – халюс вальгус. Образование косточки зачастую сопровождается искривлением большого пальца в сторону остальных пальцев стопы. Чаще с таким заболеванием сталкиваются женщины, связано это с ношением обуви на высоких каблуках.
Руслан Понтелей, травматолог-ортопед медицинского центра «Нордин»:
Факторы, которые могут провоцировать данное состояние – беременность, менопауза, эндокринологические проблемы. Все, что приводит к сбою в работе соединительной ткани, приводит к увеличению угла между первой и второй плюсневой кости, отклонением большого пальца.
Такая «шишка» приносит немало дискомфорта. Патология может сопровождаться постоянными мозолями, отеками ног и деформацией соседних пальцев. Также такие пациенты испытывают трудности в подборе обуви и длительных пеших прогулках. Ноги сильно устают, а боль в области пальцев не утихает даже при отдыхе.
Руслан Понтелей:
Классификация основана на углах, от 15 до 20 – первая степень, 20-30 – вторая, более 30 – третья. Метод диагностики – клинический осмотр, сбор анамнеза, рентгенологический метод основной.
Спровоцировать заболевание может неправильный подбор обуви. Слишком маленький размер или узкий передний отдел могут сжимать ноги, из-за чего большой палец будет находиться в согнутом положении. Каблуки и вовсе переносят наш вес на переднюю часть стопы и сильно нагружают суставы пальцев ног.
Руслан Понтелей:
Должен быть широкий передний свободный отдел, небольшой каблучок 3-4 сантиметра, может быть платформа. Есть много обуви с ортопедической стелькой. На первой стадии, когда большой палец не зафиксирован, можно использовать ночные шины, нужно изготовить и носить стельки, заниматься гимнастикой мышц стопы и голени. И подобрать правильную обувь.
При более высокой степени только гелями и мазями обойтись не получится. Облегчить боль и исправить положение большого пальца поможет хирургическая коррекция.
Руслан Понтелей:
Операций много, выбор определяется степенью деформации. Есть операции и комбинированные, когда и сухожилия пересаживаются с целью стабилизации поперечного свода стопы. Технически правильно выполненная операция – это залог успеха.
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