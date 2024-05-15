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Гости «Славянского базара» смогут посетить Беларусь по безвизу

15 мая 2024 13:54
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На главный летний фестиваль без виз. С 4 по 21 июля для гостей «Славянского базара» будет действовать упрощенный режим въезда в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости «Славянского базара» смогут посетить Беларусь по безвизу-1

Пропуском на границе станет билет на любое из мероприятий фестиваля. Культурный безвиз будет действовать для граждан 73 стран. Однако есть и нюансы: заехать в страну по упрощенной схеме можно лишь однократно и только накануне даты проведения указанного в квитке концерта.

Безвизовый режим въезда в страну предусмотрен и для участников форума. Они смогут пройти границу по приглашениям центра культуры «Витебск» или Министерства культуры. Кроме того, зарубежных гостей фестиваля освободят и от уплаты госпошлины за регистрацию временного пребывания.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество

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