Выставку, посвящённую Шамякину, готовят в Добруше ко Дню белорусской письменности. Что можно будет увидеть?

Новости Беларуси. О том, как деревенский парень Иван Шамякин смог стать всемирно известным писателем и каким он был в повседневной жизни, узнают гости Дня белорусской письменности, который в 2022 году пройдет в Добруше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концепция проведения праздника связана с личностью народного писателя Беларуси, уроженца деревни Корма Добрушского района. В местном музее к празднику готовится расширенная экспозиция. На месте побывала Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Предстоящий День белорусской письменности в Добруше неразрывно связан с фигурой Ивана Шамякина. Район – это малая родина народного писателя Беларуси, автора 130 книг. Пока в городе готовятся к возведению памятника своему земляку, узнать больше о его творчестве и личной жизни можно уже сегодня, посетив Добрушский районный краеведческий музей.

Уголок, посвященный Ивану Шамякину, находится в зале народного образования Добрушского района. До того как прославиться на писательской ниве, Шамякин несколько лет работал педагогом. Обустроить выставку его личными вещами помогли дочери Ивана Петровича. В импровизированном кабинете стоит рабочий стол, печатная машинка, фотографии с близкими и родными. Сам писатель при этом на машинке не печатал. Он надиктовывал текст, а набором занималась его супруга. В фондах музея хранится около 300 экземпляров книг Шамякина и даже некоторые рукописи.

Иван Дроздов, старший научный сотрудник Добрушского районного краеведческого музея:

Представлены его книги, переводы книг на различные языки. Есть оригиналы рукописей с его пометками, зачеркиваниями.

Среди представленных предметов – номер белорусского журнала «Полымя», в котором опубликована первая повесть Шамякина «Месть», посвященная теме морали и нравственности на войне.

Большое внимание в экспозиции уделили гардеробу Ивана Петровича – на вешалках рядом расположились плащ, костюм и шляпа с тростью. Но главное место занимают галстуки – в коллекции писателя их было более 40. Он никогда не появлялся в обществе без этого атрибута. Еще один показатель его публичности – многочисленные подарки от коллективов и студентов, перед которыми писателю приходилось выступать. Сам же Шамякин, несмотря на свою известность, оставался простым человеком и часто наведывался на малую родину.

Иван Дроздов:

Часто приезжал на малую родину, общался с жителями села Корма. Этому свидетельствуют некоторые фотографии. Это же село, деревня. И такой человек, публичный, известный. Даже из третьего поколения родственников обращались, он помогал в каких-то вопросах. Приезжали к нему, как к Ленину когда-то приезжали ходоки. И он решал вопросы, входящие в его компетенцию. Его жизнь можно назвать белорусской мечтой. Деревенский парень прошел путь от сына лесника до автора советских бестселлеров и звания академика Национальной академии наук БССР. Творчество Шамякин совмещал с активной общественной и партийной деятельностью – в 1963 году в составе белорусской делегации представлял страну на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.