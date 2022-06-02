Участвуют детки от 6 до 16 лет. В Минске выбрали победителей конкурса «Соблюдаем законы дорог!»

Новости Беларуси. Соблюдаем законы дорог. В Минске выбрали победителей национального детского творческого конкурса, посвященного проблемам безопасности на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение года ребята со всех уголков страны готовили на тему сочинения, стихи, рисунки и поделки. Лучшие представили свое творчество в финале конкурса, а это 250 работ. За актуальность и полноту раскрытия темы, оригинальность и творческий подход для награждения были определены 9 победителей.

Андрей Чернявский, заместитель начальника управления ГАИ МВД:

На протяжении 17 лет у нас в республике проводится республиканский творческий конкурс «Соблюдаем законы дорог!» За это время в конкурсе приняли участие десятки тысяч подростков в возрасте от 6 до 16 лет. Своим творчеством подростки способствуют обеспечению безопасности дорожного движения, сохранению жизни на дорогах, также активно участвуют в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Кирилл Бандура, учащийся средней школы № 4 Слуцка:

Я участвовал в номинации «Сочинение» по правилам дорожного движения. Я занял первое место. Мое сочинение о том, как надо правильно соблюдать правила дорожного движения и где правильно переходить дорогу.