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Участвуют детки от 6 до 16 лет. В Минске выбрали победителей конкурса «Соблюдаем законы дорог!»

02 июня 2022 07:34
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Новости Беларуси. Соблюдаем законы дорог. В Минске выбрали победителей национального детского творческого конкурса, посвященного проблемам безопасности на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участвуют детки от 6 до 16 лет. В Минске выбрали победителей конкурса «Соблюдаем законы дорог!»-1

В течение года ребята со всех уголков страны готовили на тему сочинения, стихи, рисунки и поделки. Лучшие представили свое творчество в финале конкурса, а это 250 работ. За актуальность и полноту раскрытия темы, оригинальность и творческий подход для награждения были определены 9 победителей.  

Участвуют детки от 6 до 16 лет. В Минске выбрали победителей конкурса «Соблюдаем законы дорог!»-4

Андрей Чернявский, заместитель начальника управления ГАИ МВД:  
На протяжении 17 лет у нас в республике проводится республиканский творческий конкурс «Соблюдаем законы дорог!» За это время в конкурсе приняли участие десятки тысяч подростков в возрасте от 6 до 16 лет. Своим творчеством подростки способствуют обеспечению безопасности дорожного движения, сохранению жизни на дорогах, также активно участвуют в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Участвуют детки от 6 до 16 лет. В Минске выбрали победителей конкурса «Соблюдаем законы дорог!»-7

 

Кирилл Бандура, учащийся средней школы № 4 Слуцка:  
Я участвовал в номинации «Сочинение» по правилам дорожного движения. Я занял первое место. Мое сочинение о том, как надо правильно соблюдать правила дорожного движения и где правильно переходить дорогу.  

Участвуют детки от 6 до 16 лет. В Минске выбрали победителей конкурса «Соблюдаем законы дорог!»-10

Программа торжественного мероприятия была яркой и насыщенной. Для маленьких зрителей подготовили выставку, викторины и много других сюрпризов.  

# Конкурс # общество # Андрей Чернявский # Фотофакт

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