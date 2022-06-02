В Минске состоится ввод электрической подстанции нового поколения

Новости Беларуси. Энергетическая система Беларуси – одна из приоритетных отраслей развития экономики и является ее важнейшей составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня уделяется большое внимание развитию альтернативных источников атомной и возобновляемой энергии, повышается эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Наращивание потенциала происходит не только в количестве, но и в качестве.

В стране строятся новые, модернизируются уже имеющиеся объекты топливно-энергетического комплекса. Только за последние 10 лет реконструировано более 20 электростанций.