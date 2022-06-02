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В Минске состоится ввод электрической подстанции нового поколения

02 июня 2022 07:40
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Новости Беларуси. Энергетическая система Беларуси – одна из приоритетных отраслей развития экономики и является ее важнейшей составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня уделяется большое внимание развитию альтернативных источников атомной и возобновляемой энергии, повышается эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Наращивание потенциала происходит не только в количестве, но и в качестве.  

В Минске состоится ввод электрической подстанции нового поколения-1

В стране строятся новые, модернизируются уже имеющиеся объекты топливно-энергетического комплекса. Только за последние 10 лет реконструировано более 20 электростанций.  

В Минске состоится ввод электрической подстанции нового поколения-4

2 июня в Минске состоится торжественное открытие важного энергетического объекта – подстанции нового поколения, где применены самые передовые технические решения. Здесь установлены современные системы телемеханики и связи. Все это позволит повысить надежность электроснабжения ряда промышленных производств и двух больниц.  

# Государственная политика в области энергетики # общество # Фотофакт

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