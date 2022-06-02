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Можно голосовать и онлайн. 2 июня выберут победительниц конкурса «Королева студенчества Беларуси-2022»

02 июня 2022 07:41
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Новости Беларуси. 2 июня станут известны победительницы национального конкурса грации и таланта «Королева студенчества Беларуси-2022». За право стать обладательницей титула будут бороться 14 девушек из разных регионов страны.  

Можно голосовать и онлайн. 2 июня выберут победительниц конкурса «Королева студенчества Беларуси-2022»-1

Уже неделю участницы находятся в Минске и вместе с режиссерско-постановочной группой готовятся к финальному студенческому шоу. Этим вечером конкурсантки будут удивлять жюри дефиле и творческими номерами. Пользователи интернета могут также принять участие в онлайн-голосовании и определить победительницу в дополнительной номинации «Королева студенчества онлайн». Интернет-голосование за самую красивую студентку Беларуси продлится до полудня.  

# Конкурс # общество # Фотофакт

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