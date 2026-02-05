Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси

В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка «Человечность как выбор», посвященная белорусам, спасавшим евреев в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, представители еврейской общины, а также посольств Израиля, Венгрии и Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция чествует тех, кто, рискуя жизнью, протягивал руку помощи ближним. Участники вместе вспомнили подвиг простых белорусов, которые укрывали евреев от преследований нацистских захватчиков. Хотя выставка работала всего один день, в дальнейшем ее планируют представить во всех регионах страны. Особенно сильное впечатление экспозиция произвела на молодежь.

Алина Бурчик, студентка Института современных знаний имени А.М. Широкова:

На самом деле, я считаю, что это очень полезно, так как много людей нашего возраста забывают о нашей истории и о важности нашей истории в современном мире. Потому что в любом случае, всегда нас с детства учили, что история учит не совершать ошибки.

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Память важно не только сохранять, но и поддерживать событиями и церемониями, которые проходят. И в этом году, и в предыдущие годы и еврейские общины, и государство, и дипломатический корпус вместе находили пути, как обозначить эти события и церемонии. И память важно сохранять, чтобы быть примером другим, другим странам, другим общинам. Мероприятие приурочено к Всемирному дню памяти жертв Холокоста. В 2026 году в Беларуси состоялось около 30 памятных событий, посвященных этой дате.