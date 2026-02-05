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Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси

05 февраля 2026 07:17
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В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка «Человечность как выбор», посвященная белорусам, спасавшим евреев в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, представители еврейской общины, а также посольств Израиля, Венгрии и Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси-2

Экспозиция чествует тех, кто, рискуя жизнью, протягивал руку помощи ближним. Участники вместе вспомнили подвиг простых белорусов, которые укрывали евреев от преследований нацистских захватчиков. Хотя выставка работала всего один день, в дальнейшем ее планируют представить во всех регионах страны. Особенно сильное впечатление экспозиция произвела на молодежь.

Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси-4

Алина Бурчик, студентка Института современных знаний имени А.М. Широкова:
На самом деле, я считаю, что это очень полезно, так как много людей нашего возраста забывают о нашей истории и о важности нашей истории в современном мире. Потому что в любом случае, всегда нас с детства учили, что история учит не совершать ошибки. 

Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси-6

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:
Память важно не только сохранять, но и поддерживать событиями и церемониями, которые проходят. И в этом году, и в предыдущие годы и еврейские общины, и государство, и дипломатический корпус вместе находили пути, как обозначить эти события и церемонии. И память важно сохранять, чтобы быть примером другим, другим странам, другим общинам.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню памяти жертв Холокоста. В 2026 году в Беларуси состоялось около 30 памятных событий, посвященных этой дате. 

Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси-8

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Каждый год вскрываются факты еще одного-двух новых праведников народов мира. И мы совместно с посольством государства Израиль стараемся таких людей находить, подтверждать информацию в Яд Вашеме и награждать их вот этим званием. Это речь идет о втором, третьем поколении потомков.

Особо стоит отметить: 900 белорусам присвоен почетный статус «Праведников народов мира». Это наивысший показатель на душу населения в мировом масштабе. «Праведниками народов мира» называют тех, кто в годы войны, несмотря на смертельный риск, помогал евреям укрываться от нацистов.

# Великая Отечественная война # Выставки в Минске # Олег Рогатников # Григорий Абрамович

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