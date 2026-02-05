Особая миссия! В Бресте спасатели помогают зимующим птицам

В Бресте идет особая зимняя миссия: необходимо сохранить самую крупную в Беларуси оседлую группировку лебедей‑шипунов. В суровую погоду птицы находят убежище на незамерзающих участках реки Мухавец, но без помощи человека им не выжить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схожая ситуация наблюдалась здесь лишь однажды – в 1979 году. Тогда множество лебедей осталось на зимовку в городской черте, а вскоре ударили сильные морозы. В таких условиях птицам жизненно-важно держаться вместе: поодиночке они обречены.

Виктор Демянчик, заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Это естественная группировка, которая сложилась на протяжении многих десятилетий. Она уже давно зациклена на специализированной помощи со стороны человека. Потому что традиция города Бреста – это приход людей самых разных поколений и подкормка этих лебедей на месте. Нынешние морозы сковали реку Мухавец льдом толщиной до 40 сантиметров. Чтобы спасти пернатых, специалисты-водолазы ежедневно – порой даже дважды в день – расширяют полынью, которая служит для птиц «зоной жизни».

Дмитрий Комарчук, начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

К нам в Центр оперативного управления Брестского городского дела по чрезвычайным ситуациям ежедневно поступают звонки от наших граждан о том, что птицы примерзают ко льду. Конечно же, оперативно выезжаем, оказываем помощь, извлекаем птиц из ледяного плена и передаем их в специальные организации для оказания им ветеринарной помощи. Кроме этого, на систематической основе выполняем работы по резке льда.