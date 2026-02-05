Мороз станет чуть слабее, но начнётся мокрый снег – ГАИ и МЧС призывают к осторожности в непогоду

Погода сегодня, 5 февраля, порадует не всех: мороз станет чуть слабее, но начнется мокрый снег, в некоторых местах разыграется метель, а днем может даже пойти дождь. Температура по стране – в районе от 3 до 8 мороза, а кое‑где и до -11. В таких условиях ГАИ и МЧС советуют быть внимательнее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителям стоит заранее проверить машину: убедиться, что хорошо работают фары и «дворники», залить незамерзающую жидкость и проверить шины – они обязательно должны подходить для зимы. На дороге лучше не гнать, держать дистанцию, плавно тормозить, разгоняться, поворачивать. Особенно осторожными стоит быть на мостах, эстакадах и перекрестках – там часто бывает скользко.

Пешеходам тоже не стоит расслабляться: переходить дорогу только по «зебре», смотреть по сторонам и не бежать через проезжую часть – на льду легко поскользнуться. Утром и вечером лучше надеть что‑нибудь со светоотражающими элементами, чтобы водители заметили.

МЧС просит по возможности не выезжать на машине. Если все‑таки надо ехать, в конце поездки паркуйтесь подальше от деревьев и шатких конструкций. На улице обходите стороной старые здания, рекламные щиты и линии электропередачи – ветер может их сорвать. Если вдруг оказались в дороге и видимость совсем пропала, включайте «аварийку», съезжайте на обочину и ждите помощи в машине. Ее окажут по звонку на номера 101 или 112.