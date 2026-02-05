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В Минске 5 февраля пройдёт встреча Игоря Сергеенко с казахстанской делегацией

05 февраля 2026 06:01
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Укрепить политический диалог, обменяться опытом законотворческой деятельности. Продолжается официальный визит делегации Парламента Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. Приглашение поступило от Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В Минске сегодня, 5 февраля, пройдет встреча спикера Игоря Сергеенко с казахстанской делегацией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 5 февраля пройдёт встреча Игоря Сергеенко с казахстанской делегацией-2

В повестке – обсуждение перспектив сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Особое внимание – взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности. Беларусь и Казахстан связывают давние партнерские отношения. Страны активно развивают промышленную кооперацию, совместные проекты в сельском хозяйстве и транспортной логистике. Важным направлением остается образовательный и научный обмен. Визит казахстанской делегации подчеркивает стратегический характер двусторонних связей и стремление к углублению межпарламентского диалога. 

# Игорь Сергеенко # Беларусь-Казахстан

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