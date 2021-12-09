«Дизайнеры советуют инвестировать в высококачественные материалы». Выбираем зимнюю обувь для мужчин в «Марко»

Настоящих мужчин суровыми морозами не испугать. И первый снег, едва припорошив загостившуюся листву, отнюдь не наводит страх. Выглядеть уверенно и стильно в самый непредсказуемый сезон года настоящим мужчинам помогает бренд «Марко».

Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Дизайнеры советуют инвестировать в высококачественные материалы премиум-класса, которые прослужат не один сезон. Чтобы заботиться о нашей планете, снизить необдуманное потребление, используйте метод меньше – лучше. И приобретайте классические мужские зимние ботинки из натуральных материалов, которые прослужат не один сезон. Обувь скажет о нем все. Красноречиво заявляет о себе натуральная кожа с двойным тонированием. Функционал обуви «Марко» не менее «кричащий». Модели адаптируются и к повседневным прогулкам, и к различным активностям.

Мария Яцук:

Мы предлагаем мужскую обувь в стиле кэжуал на утолщенных подошвах с глубоким протектором. Также эта обувь хороша тем, что она адаптируется к полнотным размерам стопы благодаря шнуркам, но в то же время легко обувается благодаря застежке молния. Нейтральные и спокойные оттенки кож идеально впишутся в любой гардероб. Сегодня не нужно никому ничего доказывать. Собственный комфорт – залог успеха. Ботинки на кедовых подошвах создают то самое ощущение. К тому же в современном гардеробе такая пара обуви подружится с любым комплектом одежды.

Мария Яцук:

Мы разработали широкий ассортимент спортивной обуви, сделав их более комфортными, включая амортизацию, мягкие кожи и объемные силуэты. Эта обувь выполнена как в монохромном сочетании, так и в двухцветном, что хорошо подойдет к любому стилю.