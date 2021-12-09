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«Дизайнеры советуют инвестировать в высококачественные материалы». Выбираем зимнюю обувь для мужчин в «Марко»

09 декабря 2021 08:05
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Настоящих мужчин суровыми морозами не испугать. И первый снег, едва припорошив загостившуюся листву,  отнюдь не наводит страх. Выглядеть уверенно и стильно в самый непредсказуемый сезон года настоящим мужчинам помогает бренд «Марко».  

«Дизайнеры советуют инвестировать в высококачественные материалы». Выбираем зимнюю обувь для мужчин в «Марко»-1

Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:  
Дизайнеры советуют инвестировать в высококачественные материалы премиум-класса, которые прослужат не один сезон. Чтобы заботиться о нашей планете, снизить необдуманное потребление, используйте метод меньше – лучше. И приобретайте классические мужские зимние ботинки из натуральных материалов, которые прослужат не один сезон.  

Обувь скажет о нем все. Красноречиво заявляет о себе натуральная кожа с двойным тонированием. Функционал обуви «Марко» не менее «кричащий». Модели адаптируются и к повседневным прогулкам, и к различным активностям.  

«Дизайнеры советуют инвестировать в высококачественные материалы». Выбираем зимнюю обувь для мужчин в «Марко»-4

Мария Яцук:  
Мы предлагаем мужскую обувь в стиле кэжуал на утолщенных подошвах с глубоким протектором. Также эта обувь хороша тем, что она адаптируется к полнотным размерам стопы благодаря шнуркам, но в то же время легко обувается благодаря застежке молния. Нейтральные и спокойные оттенки кож идеально впишутся в любой гардероб.  

Сегодня не нужно никому ничего доказывать. Собственный комфорт – залог успеха. Ботинки на кедовых подошвах создают то самое ощущение. К тому же в современном гардеробе такая пара обуви подружится с любым комплектом одежды.  

«Дизайнеры советуют инвестировать в высококачественные материалы». Выбираем зимнюю обувь для мужчин в «Марко»-7

Мария Яцук:  
Мы разработали широкий ассортимент спортивной обуви, сделав их более комфортными, включая амортизацию, мягкие кожи и объемные силуэты. Эта обувь выполнена как в монохромном сочетании, так и в двухцветном, что хорошо подойдет к любому стилю.  

«Дизайнеры советуют инвестировать в высококачественные материалы». Выбираем зимнюю обувь для мужчин в «Марко»-10

А если сделать ставку на броские акценты, то за неординарный подход можно получить еще пару бонусных баллов. Мужской взгляд от «Марко» в топе этой зимой.  

*На правах рекламы.  

# Реклама # общество # Мария Яцук # Мария Кронда # Фотофакт

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