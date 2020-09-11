Выставки, квесты и не только. Что ждёт минчан на День города?

Новости Беларуси. Минск готовится отметить День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Десятки праздничных локаций развернутся в районах и у знаковых объектов.
Новости Беларуси. Минск готовится отметить День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Десятки праздничных локаций развернутся в районах и у знаковых объектов.
Интересная программа запланирована в музее Великой Отечественной войны. Здесь проведут тематическую экскурсию «Их именами названы улицы Минска», а еще квесты и много чего интересного.
Также минчан ожидают выставки и развлекательные мероприятия. Каждый район подготовил что-то особенное.