Выставки, квесты и не только. Что ждёт минчан на День города?

Новости Беларуси. Минск готовится отметить День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Десятки праздничных локаций развернутся в районах и у знаковых объектов.

Интересная программа запланирована в музее Великой Отечественной войны. Здесь проведут тематическую экскурсию «Их именами названы улицы Минска», а еще квесты и много чего интересного.