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Выставки, квесты и не только. Что ждёт минчан на День города?

11 сентября 2020 22:07
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Новости Беларуси. Минск готовится отметить День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Десятки праздничных локаций развернутся в районах и у знаковых объектов.

Выставки, квесты и не только. Что ждёт минчан на День города?-1

Интересная программа запланирована в музее Великой Отечественной войны. Здесь проведут тематическую экскурсию «Их именами названы улицы Минска», а еще квесты и много чего интересного.

Выставки, квесты и не только. Что ждёт минчан на День города?-4

Также минчан ожидают выставки и развлекательные мероприятия. Каждый район подготовил что-то особенное.

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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