Выставки, интерактивные и концертные площадки, фестивали-ярмарки, конкурсы – Гомель отмечает 876-летие

Новости Беларуси. День рождения отмечает Гомель. Здесь дата не круглая, но праздник в честь 876-летия города не менее яркий, чем в Гродно (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День рождения отмечает Гомель. Здесь дата не круглая, но праздник в честь 876-летия города не менее яркий, чем в Гродно (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 сентября здесь представили галерею брендов. Выставки, интерактивные и концертные площадки, фестивали-ярмарки, конкурсы – программа рассчитана до позднего вечера.
Завершением праздничного дня станет фейерверк. В 22:00 разноцветные залпы озарят небо одновременно в пяти точках в разных частях областного центра.