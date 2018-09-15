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Выставки, интерактивные и концертные площадки, фестивали-ярмарки, конкурсы – Гомель отмечает 876-летие

15 сентября 2018 12:44
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Новости Беларуси. День рождения отмечает Гомель. Здесь дата не круглая, но праздник в честь 876-летия города не менее яркий, чем в Гродно (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставки, интерактивные и концертные площадки, фестивали-ярмарки, конкурсы – Гомель отмечает 876-летие-1

15 сентября здесь представили галерею брендов. Выставки, интерактивные и концертные площадки, фестивали-ярмарки, конкурсы – программа рассчитана до позднего вечера.

Выставки, интерактивные и концертные площадки, фестивали-ярмарки, конкурсы – Гомель отмечает 876-летие-4

Завершением праздничного дня станет фейерверк. В 22:00 разноцветные залпы озарят небо одновременно в пяти точках в разных частях областного центра.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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