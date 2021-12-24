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Беженка из Ирака об обучении детей в ТЛЦ: школа здесь нужна, но мы хотим решения нашей самой главной проблемы

24 декабря 2021 18:49
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Новости Беларуси. У детей беженцев на белорусско-польской границе появилась возможность учиться. Рядом с транспортно-логистическим центром, который стал временным пристанищем, открылась мини-школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В образовательных модулях ребята будут получать не только знания, но и психологическую помощь. Чтобы оценить состояние детей после пережитых испытаний на границе, психологи 24 декабря провели специальные тесты. 

Родители восприняли мини-школу с двоякими чувствами. С одной стороны, они рады, что дети не будут терять время даром, с другой – переживают, что временный лагерь становится уж слишком постоянным. У Амин Балэ трое детей, всей семьей они решили бежать из Иракского Курдистана – там не было ни работы, ни условий для жизни.

Беженка из Ирака об обучении детей в ТЛЦ: школа здесь нужна, но мы хотим решения нашей самой главной проблемы-1

Амин Балэ, беженка из Ирака:
Конечно, школа здесь нужна, потому что в лагере не самые лучшие условия для жизни моих детей. В первую очередь, мы хотим решения нашей самой главной проблемы. Но образование – это тоже важно. Ведь мои дети уже три месяца не посещали школу, им потом сложно будет восполнить этот пробел.

«Здесь достаточно уютно и тепло». Как выглядит школа для детей беженцев в ТЛЦ – смотрите здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Амин Балэ # Галина Буро # Фотофакт

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