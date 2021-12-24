Беженка из Ирака об обучении детей в ТЛЦ: школа здесь нужна, но мы хотим решения нашей самой главной проблемы

Новости Беларуси. У детей беженцев на белорусско-польской границе появилась возможность учиться. Рядом с транспортно-логистическим центром, который стал временным пристанищем, открылась мини-школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В образовательных модулях ребята будут получать не только знания, но и психологическую помощь. Чтобы оценить состояние детей после пережитых испытаний на границе, психологи 24 декабря провели специальные тесты.

Родители восприняли мини-школу с двоякими чувствами. С одной стороны, они рады, что дети не будут терять время даром, с другой – переживают, что временный лагерь становится уж слишком постоянным. У Амин Балэ трое детей, всей семьей они решили бежать из Иракского Курдистана – там не было ни работы, ни условий для жизни.