Выставка-ярмарка достижений академической науки проходит в Минске: на что там можно посмотреть?

Новости Беларуси. От нано-технологий до передовых разработок в сельском хозяйстве. В столице открылась выставка-ярмарка достижений академической науки. Машины, экспериментальные модели, опытные образцы и медицинское оборудование – на одной площадке удалось собрать более полутысячи проектов. Это лишь небольшая часть результатов работы Академии наук. Главная цель - продвижение достижений и привлечение потенциальных заказчиков. Главная цель – продвижение научных достижений и привлечение потенциальных заказчиков. Планируют, что по итогам будут заключены конкретные договоры и контракты. С новыми разработками знакомилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Центр клеточных технологий работает меньше года. Но уже сегодня здесь творят настоящие чудеса. Специалисты, словно целители, спасают людей, страдающих хроническими заболеваниями десятки лет. С помощью стволовых клеток, взятых у самого пациента, удается бороться с трофическими язвами. На такие технологии уже есть спрос у россиян, а в ближайшее время ожидают приток пациентов из дальнего зарубежья.

Людмила Дубовская, директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси»:

Работаем над созданием новых биоклеточных продуктов, которые будут основаны на использовании как стволовых клеток, так и других клеток тканей и органов. Они будут использоваться для лечения урологических, травматологических, ортопедических заболеваний.

Это только одно из направлений деятельности Национальной академии наук. Экспериментальные модели, опытные образцы и медицинские технологии – сегодня на выставке почти полтысячи проектов и разработок.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

После развала Советского Союза мы оказались без средств к существованию. Прекратились крупные заказы из Советского Союза и военные, и промышленные на изготовление техники и так далее. И пришлось буквально перестраиваться, переориентироваться.

Сегодня белорусские ученые смогли дотянуться до звезд: создают летающие космические телескопы, а теперь и беспилотники помогают покорять небо. Этот двукрылый «Буревестник» скоро поступит на службу в МЧС. Пожары, наводнения, заблудившихся людей он определит даже в ночное время.

Евгений Филягин, заведующий лабораторией Физико-технического института Национальной академии наук Беларуси:

В дневное время у нас эта камера работает в обычном спектре и имеет увеличение до 20-25 крат, то есть хорошо можно рассмотреть на высоте 500-1000 метров.

Ольга Власовец, СТВ:

А еще в Академии наук научились совсем недавно выращивать этих восточноафриканских моллюсков. Они могут стать достойной альтернативой виноградным улиткам, а также широко используются в дорогостоящей косметологии.

Чтобы вырастить такого экзотического питомца, нужно всего 8 месяцев. С питанием проблем не возникает — это травянистые растения, единственная сложность в том, что эти выходцы из Африки весьма теплолюбивы. А вот с выращиванием красных сочных томатов в Академии наук вопросов нет. С помощью новой разработки – светодиодных ламп, в теплицы в разное время суток можно подавать необходимое количество света.

Роман Харченко, ведущий маркетолог Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси:

Выбрали специальный свет, специальный спектр, некоторые его называют свет утреннего пробуждения. То есть спектр, который позволяет растению, в частности томату, постоянно потреблять на определенном этапе максимальное количество микроэлементов.

Окунуться в мир науки и с помощью разработок ученых посмотреть, каким они видят наше завтра, можно еще один день. А тем временем сами ученые надеются, что эти инновации как можно скорее найдут практическое применение и станут на поток.