68-летний съедобный кусок торта со свадьбы Елизаветы II ушел с молотка
Новости Великобритании. Кусок четырехъярусного фруктового пирога, которым угощали гостей свадьбы в Букингемском дворце 20 ноября 1947 года, был продан за 500 фунтов стерлингов. А приобрел его неназванный покупатель из Лос-Анджелеса.
Как сообщают британские издания, кусок торта на торги выставила жительница Восточного Суссекса. Лакомство завернуто в пекарскую бумагу и упаковано в оригинальную коробку. Женщина получила эту коробку в наследство от отца, который присутствовал на бракосочетании королевы.
Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа, 1947 год
На коробочке указана дата свадьбы. К ней прикреплена маленькая карточка с надписью: «С наилучшими пожеланиями от их королевского величества принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского».
Как сообщает BBC, несмотря на почтенный возраст (торту почти 68 лет) этот кусок все еще съедобен «благодаря большому содержанию алкоголя». Десерт, который подавали на свадьбе Елизаветы II и принца Филиппа, получил название «свадебный торт длиной в 10 тысяч миль». А все потому, что ингредиенты для него проделали долгий путь, прежде чем стать четырехъярусным фруктовым тортом высотой 2,7 метра. Фрукты везли из Австралии, а ром и бренди – из ЮАР.
Сохранять выпечку с важных торжеств – давняя английская традиция. Согласно обычаю многоэтажный свадебный торт жениха и невесты не съедается гостями до последней крошки. Напомним, в 2012-м году на аукцион был выставлен кусок торта со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон и еще несколько угощений от королевской семьи (подробнее здесь).