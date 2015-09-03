68-летний съедобный кусок торта со свадьбы Елизаветы II ушел с молотка

Новости Великобритании. Кусок четырехъярусного фруктового пирога, которым угощали гостей свадьбы в Букингемском дворце 20 ноября 1947 года, был продан за 500 фунтов стерлингов. А приобрел его неназванный покупатель из Лос-Анджелеса.



Как сообщают британские издания, кусок торта на торги выставила жительница Восточного Суссекса. Лакомство завернуто в пекарскую бумагу и упаковано в оригинальную коробку. Женщина получила эту коробку в наследство от отца, который присутствовал на бракосочетании королевы.





Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа, 1947 год

На коробочке указана дата свадьбы. К ней прикреплена маленькая карточка с надписью: «С наилучшими пожеланиями от их королевского величества принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского».