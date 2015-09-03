Дипломаты Евросоюза, Бразилии и Ватикана посетили семьи беженцев в Гомельской области

Новости Беларуси. Выходцы из Сирии обрели новую жизнь на белорусской земле. Семьи, вынужденные бежать от смертельной угрозы на своей родине, рады мирному небу у нас в стране. В этом 3 сентября убедились дипломаты Евросоюза, Бразилии и Ватикана. Представители дипмиссий посетили граждан Сирии в их новых квартирах, приобретённых в Гомеле в рамках проекта ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан-Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

В целом, адаптация проходит неплохо. Нужно учитывать, что люди прибыли в абсолютно чужую для них страну всего полгода назад. Главы двух семейств нашли себе работу. Один – в ресторане, второй поступил в интернатуру, чтобы в последствие работать фармацевтом. Мы сегодня пригласили представителей посольств, чтобы они ознакомились с нашим проектом, имели возможность помочь этим людям в будущем.

Всего в феврале этого года в Гомель из Сирии прибыло 14 человек, 8 из которых дети. Буквально две недели назад сирийская диаспора города над Сожем увеличилась на одного человека – новорожденную девочку назвали Ая.

Между тем, ООН высоко оценила работу Беларуси и с украинскими переселенцами. В Гомель доставлены благодарности Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. За полтора года только в этот регион официально прибыло более 27 тысяч граждан Украины, почти каждый четвёртый из них приехал из Донецкой и Луганской областей. Всем обратившимся оперативно нашли жильё и помогли с работой.

Петр Савицкий, председатель комитета по труду, занятости и социальной защиты населения Гомельского облисполкома:

Было предпринято все для того, чтобы в пределах и рамках действующего законодательства оказать соответствующую помощь, кроме того и спонсорскую, которую оказывали люди.