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Волонтёры против «Улли» – борьба со снежной стихией обретает народный масштаб

10 января 2026 12:01
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Волонтёры против «Улли» – борьба со снежной стихией обретает народный масштаб-1

Борьба со снежной стихией обретает поистине народный масштаб. В числе волонтеров – и представители общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Их усилия сосредоточены там, где помощь нужна больше всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтёры против «Улли» – борьба со снежной стихией обретает народный масштаб-3

Инга Утиашвили, педагог-организатор средней школы №83 г. Минска имени Г.К. Жукова:
Наша цель помочь городу, очистив его от снега. Мы призываем всех не оставаться в стороне, вместе с нами выйти на улицы и помочь всем нуждающимся.

Волонтеры готовы не только снег убирать. Одиноким пожилым людям они могут доставить продукты и лекарства, обеспечить сопровождение в поликлиники, а также иную необходимую поддержку. В каждом регионе действуют горячие линии – их телефоны опубликованы в специальном разделе на сайте Минтруда.

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