Волонтёры против «Улли» – борьба со снежной стихией обретает народный масштаб

Борьба со снежной стихией обретает поистине народный масштаб. В числе волонтеров – и представители общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Их усилия сосредоточены там, где помощь нужна больше всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инга Утиашвили, педагог-организатор средней школы №83 г. Минска имени Г.К. Жукова:

Наша цель помочь городу, очистив его от снега. Мы призываем всех не оставаться в стороне, вместе с нами выйти на улицы и помочь всем нуждающимся.

Волонтеры готовы не только снег убирать. Одиноким пожилым людям они могут доставить продукты и лекарства, обеспечить сопровождение в поликлиники, а также иную необходимую поддержку. В каждом регионе действуют горячие линии – их телефоны опубликованы в специальном разделе на сайте Минтруда.