Прямой эфир

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?

13 мая 2022 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид для культурного отдыха на неделю.

Выставка «Никогда больше!» в Национальном художественном музее

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?-1

На днях в Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли произведения белорусских художников-классиков Михаила Савицкого, Георгия Поплавского, Василия Шаранговича и Лазаря Рана.

Вера Позняк, корреспондент:
Фраза «Никогда больше!» вынесена в заголовок выставки и известна всему миру как лозунг в борьбе с фашистским геноцидом.

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?-4

Надежда Усова, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Здесь показаны и сцены минского гетто, и Хатынская книга. Иллюстрации к книге Адамовича «Я з вогненнай вескі». Также показаны преследования белорусского народа в цикле Георгия Поплавского, который называется «Время длинных ножей». Все эти произведения пронизаны такой ужасной болью за белорусский народ, за это мирное население, которому приходилось испытывать величайшие страдания и муки. Заглавная картина – это «Казнь» Михаила Савицкого, которая показывает людей буквально на эшафоте. Показывает мужество этих людей и веру, что они будут отмщены.

«Джек Потрошитель» в Молодежном театре эстрады

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?-7

В рамках международной акции «Ночь театра» Молодежный театр эстрады приглашает зрителей на ночной показ мюзикла-детектива «Джек Потрошитель», который состоится уже 13 мая.

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?-10

Мария Иванова, артистка молодежного театра эстрады:
Это интерактив со зрителем с призами. Предлагаем нарядиться в одежду викторианской эпохи, и за самый оригинальный костюм зрителей ждет приз. Мы предлагаем еще до спектакля погрузиться в таинственную атмосферу самого Джека Потрошителя, этой эпохи. Будет очень много интересных нововведений в театральной культуре. Мы надеемся, что это станет доброй традицией.

Ирина Еромкина. Творческий вечер примы под сводами Большого

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?-13

15 мая народная артистка Беларуси Ирина Еромкина приглашает зрителей на свой творческий вечер. 25 лет балерина служит сцене Большого театра.

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?-16

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси:
Творческий вечер для меня важное и знаковое событие. Я его очень жду и готовлюсь к нему. Для меня это возможность за один вечер станцевать много разных образов, показать их зрителю. На своем творческом вечере я жду гостей, которые приедут к нам из России. Это и Денис Климук, и Дарья Павленко, наш молодой коллега Вячеслав Гнедчик, он у нас танцевал «Спящую красавицу». Приглашаю вас на мой творческий вечер. Будет нежно и трогательно. Приходите!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Вера Позняк # Надежда Усова # Михаил Савицкий # Георгий Поплавский # Василий Шарангович # Лазарь Ран # Мария Иванова # Ирина Еромкина # Денис Климук # Дарья Павленко # Вячеслав Гнедчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Макей: Беларусь выступает за максимально быстрое урегулирование конфликта дипломатическим путём
13 мая 2022 11:01

Макей: Беларусь выступает за максимально быстрое урегулирование конфликта дипломатическим путём

Говорили о надёжном партнёрстве. Что ещё обсуждали Наталья Кочанова и посол Сирийской Арабской Республики?
13 мая 2022 10:59

Говорили о надёжном партнёрстве. Что ещё обсуждали Наталья Кочанова и посол Сирийской Арабской Республики?

Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему»
13 мая 2022 10:55

Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему»