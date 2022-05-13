Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?

Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид для культурного отдыха на неделю. Выставка «Никогда больше!» в Национальном художественном музее

На днях в Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли произведения белорусских художников-классиков Михаила Савицкого, Георгия Поплавского, Василия Шаранговича и Лазаря Рана. Вера Позняк, корреспондент:

Фраза «Никогда больше!» вынесена в заголовок выставки и известна всему миру как лозунг в борьбе с фашистским геноцидом.

Надежда Усова, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Здесь показаны и сцены минского гетто, и Хатынская книга. Иллюстрации к книге Адамовича «Я з вогненнай вескі». Также показаны преследования белорусского народа в цикле Георгия Поплавского, который называется «Время длинных ножей». Все эти произведения пронизаны такой ужасной болью за белорусский народ, за это мирное население, которому приходилось испытывать величайшие страдания и муки. Заглавная картина – это «Казнь» Михаила Савицкого, которая показывает людей буквально на эшафоте. Показывает мужество этих людей и веру, что они будут отмщены. «Джек Потрошитель» в Молодежном театре эстрады

В рамках международной акции «Ночь театра» Молодежный театр эстрады приглашает зрителей на ночной показ мюзикла-детектива «Джек Потрошитель», который состоится уже 13 мая.

Мария Иванова, артистка молодежного театра эстрады:

Это интерактив со зрителем с призами. Предлагаем нарядиться в одежду викторианской эпохи, и за самый оригинальный костюм зрителей ждет приз. Мы предлагаем еще до спектакля погрузиться в таинственную атмосферу самого Джека Потрошителя, этой эпохи. Будет очень много интересных нововведений в театральной культуре. Мы надеемся, что это станет доброй традицией. Ирина Еромкина. Творческий вечер примы под сводами Большого

15 мая народная артистка Беларуси Ирина Еромкина приглашает зрителей на свой творческий вечер. 25 лет балерина служит сцене Большого театра.