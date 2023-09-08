Муковозчик: для англосаксов геноцид – элемент жизненной стратегии

Григорий Азаренок, СТВ:

Генеральная прокуратура уже давно, еще в 2021 году, завела уголовное дело по геноциду белорусского народа во времена Великой Отечественной войны. И то, что творили здесь немцы и фашисты, просто волосы дыбом встают. Это все лично под кураторством генерального прокурора, просто что тут творили западники. И не только немцы, но и поляки, литовцы, латыши, бандеровцы, испанская эсэсовская дивизия здесь была добровольческая «голубая каска» или как они назывались?

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

«Голубая дивизия».

Григорий Азаренок:

Все это было. И вы представляете, тут писали про концлагерь Озаричи, там были раскопки сейчас новые. Прокуроры и следователи, партийные работники в 1943-1944 годах после освобождения откапывали, но там, например, нашли 5 могил по несколько тысяч человек, братских могил. Мы сейчас находим, что там было 8, 9 могил, 12 этих ям с расстрелянными по 8-10 тысяч человек убитыми. И там такие жуткие подробности: малыш так крепко держался за маму, что не смогли уже бездыханные тела разъединить. Мы сейчас все узнаем – то, что здесь творили западники. Я думаю, африканцы тоже могут об этом рассказать. Поэтому колониализм – это точно не про нас, не про россиян.

Андрей Муковозчик:

Африканцы гораздо больше – ну не гораздо больше – а они меньше нашего могут об этом рассказать. Если подытожить эту историю, то мы чем отличаемся, тем, что белорусы, россияне, украинцы, вообще весь бывший СССР, славяне, если шире брать, мы в истории своей геноцидом не занимались. Нам это незачем было, мы по-другому осваивали и ассимилировали окружающее пространство. Тогда как у англосаксов геноцид – элемент жизненной стратегии, это элемент их Modus operandi. Они так себя ведут и по-другому они вести себя не умеют. Вот то, что они творят и до сих пор с Африкой – это именно потому что они по-другому не умеют, они по-другому не считают нужным. И только многополярность мира спасет Африку от окончательного истощения, уничтожения, высасывания всех сил и так далее.

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