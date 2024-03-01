Новости Беларуси. Грациозные гиацинты, нежные крокусы, солнечные нарциссы и, конечно же, очаровательные тюльпаны. Выставка весенних цветов открылась в ботаническом саду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь большое разнообразие тюльпанов – махровые, похожие на розу или пион, попугайные, как оперение птиц, или с радужной палитрой окрасок. Всего 70 сортов. А также десятки гиацинтов и разноцветных крокусов. Представлены и растения, которые в природе еще не проснулись. Также можно будет насладиться ароматом цветущей сирени.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Будут еще представлены дизайнерские куклы в тему весны: кокетливый гиацинт, самовлюбленный нарцисс и веселая семейка крокусов. Также будут проходить практикумы для детей, где дети смогут сделать уникальные букетики из природного материала. 1-го, 2-го, 3-го куратор коллекции расскажет о тонкостях культуры тюльпанов и гиацинтов.