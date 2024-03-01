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В столице стартовал второй этап проекта «Минская смена» – прошли 350 участников

01 марта 2024 17:27
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Выявление талантливой молодежи, раскрытие ее потенциала и вовлечение в инновационную деятельность. Стартовал второй этап третьего сезона проекта «Минская смена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице стартовал второй этап проекта «Минская смена» – прошли 350 участников-1

Это уникальная возможность для молодежи реализовать свои лучшие идеи. В проекте принимают участие студенты, учащиеся и школьники со всей столицы. Возрастной порог – до 31 года. Из 800 человек, подавших заявки, во второй этап прошли лишь 350. В проекте участвуют юноши и девушки, которые хотят попробовать себя в реализации самых разных идей, начиная от образования и здравоохранения, заканчивая строительством, культурой и спортом.

В столице стартовал второй этап проекта «Минская смена» – прошли 350 участников-4

Полина Юринова, студентка МГЛУ:
Мой проект направлен на создание сайта для слышащих людей, чтобы они могли обучиться дактильному жестовому языку для общения со слабослышащими людьми.

В столице стартовал второй этап проекта «Минская смена» – прошли 350 участников-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Впереди очень долгая, плодотворная подготовка к защите проектов. И сразу это будет, конечно, курс обучения, подготовки. Затем работа по группам, работа с основными кураторами.

В столице стартовал второй этап проекта «Минская смена» – прошли 350 участников-10

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Наша молодежь неравнодушная, она активная, яркая, хочет себя проявить. Мы, конечно, в Администрации Президента, в горисполкоме должны их видеть. Потому что, на самом деле, это великолепный и большой потенциал в решении наших задач. По крайней мере им, молодым людям, как никому виднее направления в развитии города, потому что они это видят каждый день.

В столице стартовал второй этап проекта «Минская смена» – прошли 350 участников-13

«Минская смена» – это открытая площадка, где молодые люди могут предлагать свои идеи социально-экономического развития столицы и страны. От экологических и архитектурных решений до улучшения транспортной инфраструктуры. Самые лучшие предложения будут реализованы в столице. Итоги проекта подведут в конце июня.

# Молодежь Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Максим Рыженков

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