В столице стартовал второй этап проекта «Минская смена» – прошли 350 участников

Выявление талантливой молодежи, раскрытие ее потенциала и вовлечение в инновационную деятельность. Стартовал второй этап третьего сезона проекта «Минская смена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это уникальная возможность для молодежи реализовать свои лучшие идеи. В проекте принимают участие студенты, учащиеся и школьники со всей столицы. Возрастной порог – до 31 года. Из 800 человек, подавших заявки, во второй этап прошли лишь 350. В проекте участвуют юноши и девушки, которые хотят попробовать себя в реализации самых разных идей, начиная от образования и здравоохранения, заканчивая строительством, культурой и спортом.

Полина Юринова, студентка МГЛУ:

Мой проект направлен на создание сайта для слышащих людей, чтобы они могли обучиться дактильному жестовому языку для общения со слабослышащими людьми.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Впереди очень долгая, плодотворная подготовка к защите проектов. И сразу это будет, конечно, курс обучения, подготовки. Затем работа по группам, работа с основными кураторами.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Наша молодежь неравнодушная, она активная, яркая, хочет себя проявить. Мы, конечно, в Администрации Президента, в горисполкоме должны их видеть. Потому что, на самом деле, это великолепный и большой потенциал в решении наших задач. По крайней мере им, молодым людям, как никому виднее направления в развитии города, потому что они это видят каждый день.