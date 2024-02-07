Кондитерская фабрика «Слодыч» представила свою продукцию на выставке «Продэкспо»

Масштабный гастрономический форум в эти дни проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь широко представлены белорусские товары. В составе отечественной экспозиции и продукция крупнейшего производителя сладостей. Кондитерская фабрика «Слодыч» презентовала ассортимент своей продукции.

Это не только классические наборы печенья и конфет, но и новинки. Ежегодно фабрика увеличивает мощности по производству товаров и расширяет географию поставок: от Америки до Азии. Только в 2023 году более 2 тысяч тонн продукции отправили на экспорт. В 2024-м этот показатель планируют нарастить на 20 %.

Сергей Трибой, заместитель директора по коммерческой деятельности кондитерской фабрики «Слодыч»:

За прошлый год мы реализовали продукции на экспорт порядка 3 миллионов долларов. В нашей структуре экспорт занимает 11-12 % реализации. Есть большие надежды на китайский рынок, большие надежды на среднеазиатский. Пытаемся работать с Африкой. И, естественно, российский рынок мы не собираемся оставлять за спиной. Будем и здесь продолжать расти.