Из-за неготовности службы социального такси к изменениям в ПДД минские матери детей-инвалидов ищут помощь на стороне

Новости Беларуси. Поводом для материала послужил звонок на «горячую линию» телеканала СТВ. Пока городские службы выясняют, кто должен оборудовать машины детскими креслами, родители с детьми-инвалидами вынуждены терпеть неудобства. До введения последних поправок в правила дорожного движения такие семьи пользовались услугами городской службы «Мир открыт для всех». С 16 января, ввиду несоответствия таких авто требованиям ПДД, с перевозкой особенных клиентов возникли проблемы.

Ежедневные занятия на всевозможных тренажерах для пятилетнего ребенка вряд ли можно назвать увлечением. Для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – это необходимость и надежда на будущие, пусть и запоздалые, но самостоятельные и уверенные шаги.

Елена Бугай:

На коне мы ездим кататься каждую неделю, в субботу и воскресенье мы постоянно ездим. В Большевик нам очень нравится, там наша любимая лошадка Маруся.

Помимо плотного и насыщенного графика посещения врачей Елена старается придумать для дочери хоть какое-то развлечение: будь то цирк, театр или еще что-то. Но ездить с ребенком на руках на общественном транспорте – никаких сил не хватит. Для особой категории граждан, в которую входят и дети-инвалиды, в каждом районе Минска работают социальные службы.

Елена Свирид, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района города Минска»:

Территориальный центр принимает заявки и организует поездки инвалидов и детей-инвалидов в поликлиники, больницы, реабилитационные центры. Поэтому с вступлением в силу новых правил дорожного движения мы созвонились с троллейбусным парком № 4, в котором мы арендуем автомобили.

Для того, чтобы воспользоваться их услугами, достаточно одного звонка. Конечно, заранее и желательно за неделю, а еще лучше за месяц – сетуют родители. Распределить три машины на всех желающих во Фрунзенском районе непросто. А тут еще и новые требования ПДД.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

16 января вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые предусматривают обязательное использование детских удерживающих устройств в автомобилях для детей до 12 лет. Исключения составляют случаи, когда рост ребенка превышает 150 см и если это автомобиль такси.

Программа «Мир открыт для всех» – привычная для многих под названием «социальное такси» – собственно, службой такси не является и, следовательно, целиком и полностью попадает под нововведения, действующие с 16 января.

Александр Радевич, директор филиала «Троллейбусный парк № 4» государственного предприятия «Минсктранс»:

Мы были немножко не готовы к этому. Но сейчас этот вопрос в стадии решения. Уже сегодня решается вопрос по закупке специальных кресел, которые будут установлены в этих автомобилях. И все проблемы будут сняты.

Пока организации выясняли, кто должен устанавливать кресла для перевозки детей, Анжелика пропустила такие необходимые для нее занятия. Курс реабилитации пришлось прервать. Но ждать, пока проблема решиться, Елене некогда. Поэтому с транспортом на время договорилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Белякова:

Машинка у нас маленькая и старая. И как только наступают морозы, она перестает работать. И приходится зависеть от социального такси. На данный момент получается, что мы полкурса отлечились и все на этом, потому что машина в ремонте, она не работает.

Со службами социального такси договориться пока не получается. Однако мамы уверены: это лишь вопрос времени, тем более что ждать и надеяться эти женщины умеют как никто другой.