Сильнейшие шашисты страны определяют лучших на чемпионате Беларуси по классическим шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На кону не только победы, но и места в выездном составе на личный чемпионат мира. Продолжит Юлия Силипицкая.

Белорусские шашисты допущены к международным турнирам уже с прошлого года. За короткий стартовый период они смогли завоевать россыпь наград. По итогам континентального форума в копилке наших ребят оказалось 7 медалей, 3 – наивысшей пробы. На командном чемпионате мира белоруски произвели фурор. Виктория Николаева и Евгения Швед победили в двух дисциплинах из трех возможных. Сегодня на родном старте девушки конкурируют между собой. К середине соревнований Вика провела все победные партии, а вот игра против Евгении завершилась с ничейным результатом.

Виктория Николаева, чемпионка мира по шашкам:

Евгения Швед, она очень сильная шашистка, она достаточно молодая еще, но при этом играет очень сильно. Конечно же, хотелось бы выиграть чемпионат мира, также в командном чемпионате мира занять все самые высокие места. На внутреннем старте в мужском сегменте также плотная конкуренция. Марат Лев – молодой игрок, но, несмотря на это, он уже международный мастер. На чемпионате Беларуси он один из лидеров. 19-летний студент БГУ рассматривает прикладную математику как профессию, а шашки – как хобби.