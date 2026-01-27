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Сильнейшие шашисты страны определяют лучших на чемпионате Беларуси по классическим шашкам

27 января 2026 17:41
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Сильнейшие шашисты страны определяют лучших на чемпионате Беларуси по классическим шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На кону не только победы, но и места в выездном составе на личный чемпионат мира.

Продолжит Юлия Силипицкая.

Сильнейшие шашисты страны определяют лучших на чемпионате Беларуси по классическим шашкам-2

Белорусские шашисты допущены к международным турнирам уже с прошлого года. За короткий стартовый период они смогли завоевать россыпь наград. По итогам континентального форума в копилке наших ребят оказалось 7 медалей, 3 – наивысшей пробы. 

На командном чемпионате мира белоруски произвели фурор. Виктория Николаева и Евгения Швед победили в двух дисциплинах из трех возможных. Сегодня на родном старте девушки конкурируют между собой. К середине соревнований Вика провела все победные партии, а вот игра против Евгении завершилась с ничейным результатом.

Сильнейшие шашисты страны определяют лучших на чемпионате Беларуси по классическим шашкам-4

Виктория Николаева, чемпионка мира по шашкам:
Евгения Швед, она очень сильная шашистка, она достаточно молодая еще, но при этом играет очень сильно. Конечно же, хотелось бы выиграть чемпионат мира, также в командном чемпионате мира занять все самые высокие места.

На внутреннем старте в мужском сегменте также плотная конкуренция. Марат Лев – молодой игрок, но, несмотря на это, он уже международный мастер. На чемпионате Беларуси он один из лидеров. 19-летний студент БГУ рассматривает прикладную математику как профессию, а шашки – как хобби.

Сильнейшие шашисты страны определяют лучших на чемпионате Беларуси по классическим шашкам-6

Марат Лев, международный мастер по шашкам:
В белорусской сборной есть очень сильные шашисты. Это Михальченко Игорь Валерьевич, Валюк Андрей Станиславович. Наверное, это и есть такие примеры. Цель – попасть на чемпионат мира взрослых, то есть отобраться отсюда с республики.

В высшей лиги у мужчин играют 14 спортсменов, у женщин – 12.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая

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