Прямой эфир

Выставка «СМИ в Беларуси»: 11 мая в 14.30 начнется презентация телеканала СТВ

10 мая 2016 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Телеканал СТВ 11 мая пригласит своих зрителей на XX международную специализированную выставку «СМИ в Беларуси». Она соберет под одной крышей ведущие средства массовой информации нашей страны и зарубежья. Презентация СТВ начнется в 14.30.

В первый день работы выставки ее гости смогут заглянуть на информационную кухню нашего телеканала. Ведущие и корреспонденты программ Новости «24 часа», «Неделя», «Большой город», «Столичные подробности», «Минщина», «Центральный регион» научат брать интервью, проведут увлекательные конкурсы и разыграют призы. Примечательно, что СТВ в 2016 году отмечает 15-летие. Историю телеканала в лицах узнают гости презентации.

# общество # СМИ Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальная выставка ретромотоциклов в Минске: самому возрастному экспонату — почти 80 лет
10 мая 2016 13:11

Уникальная выставка ретромотоциклов в Минске: самому возрастному экспонату — почти 80 лет

10 мая белорусы отмечают Радуницу: к местам захоронений курсируют дополнительные автобусы
10 мая 2016 10:31

10 мая белорусы отмечают Радуницу: к местам захоронений курсируют дополнительные автобусы

В праздновании Дня Победы в Беларуси приняли участие более 830 тысяч человек
10 мая 2016 10:30

В праздновании Дня Победы в Беларуси приняли участие более 830 тысяч человек