Выставка «СМИ в Беларуси»: 11 мая в 14.30 начнется презентация телеканала СТВ

Новости Беларуси. Телеканал СТВ 11 мая пригласит своих зрителей на XX международную специализированную выставку «СМИ в Беларуси». Она соберет под одной крышей ведущие средства массовой информации нашей страны и зарубежья. Презентация СТВ начнется в 14.30.

В первый день работы выставки ее гости смогут заглянуть на информационную кухню нашего телеканала. Ведущие и корреспонденты программ Новости «24 часа», «Неделя», «Большой город», «Столичные подробности», «Минщина», «Центральный регион» научат брать интервью, проведут увлекательные конкурсы и разыграют призы. Примечательно, что СТВ в 2016 году отмечает 15-летие. Историю телеканала в лицах узнают гости презентации.