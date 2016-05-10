Новости Беларуси. В праздновании Дня Победы в Беларуси приняли участие более 830 тысяч человек. 10 мая такие данные озвучили организаторы. Больше всего зрителей собрали вечерние мероприятия.

Площадь Победы в самом сердце города-героя – центральное место большого праздника. Впервые именно здесь организовано и главное событие вечера – торжественный концерт в декорациях монумента Победы. Такое просто нельзя было пропустить.

Ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. Но и они, несмотря на поздний час, в праздничном строю. Те, кто дошел до Берлина и пережил блокаду Ленинграда, сегодня рядом с нами. И это дорогого стоит.

Ветеран Великой Отечественной войны:

Мы блокадники Ленинграда. Этот праздник с сединой на висках, но мы рады встречаться, общаться, потому что это великий праздник.

«Память священна» – так называется концерт. Под аккомпанемент Президентского оркестра исполнили песни и белорусские исполнители, и зарубежные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бабарыкин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Все наши семьи затронула война. И для каждого этот праздник, этот светлый день, 9 Мая, многое значит. Поэтому для меня великая честь, гордость и трепет, я очень волнуюсь, как музыканта и гражданина, человека, это действительно такой искренний момент.

У величественного монумента, где никогда не гаснет вечный огонь, – особенная атмосфера. Под эти песни ковалась победа, и какая-то магическая сила и сегодня поднимает на ноги всех зрителей буквально с первых аккордов.

Репертуар в этот вечер действительно особенный: «Война народная», «Платочек» и, конечно, «День победы». Все композиции под стать случаю.

Елена Ваенга, певица:

Сила человека в его памяти национальных традиций, а также памяти истории. Праздник есть, если память жива, если люди так делают, если дети идут возлагать цветы, если дети понимают, что такое победа.

А это, пожалуй, главный сюрприз – праздничный салют буквально в 200 метрах от площади Победы. Точки пуска этих залпов до последнего держались в секрете. И судя по реакции зрителей, задумка сработала на все 100.