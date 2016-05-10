10 мая белорусы отмечают Радуницу: к местам захоронений курсируют дополнительные автобусы

Новости Беларуси. Особый день 10 мая в календаре у белорусов. На Рудуницу принято идти в храмы, где звучат молитвы в память об усопших. После панихиды неизменной остается традиция посещения кладбищ. Пасхальный день поминовения предков у православных теперь объединяет общество в целом.

Чтить достижения минувших поколений, вспоминая умерших, своеобразная философия жизни на нашей земле. Радуница также собирает семьи. В этот день доступными становятся отселенные деревни. Попасть в зону отчуждения можно по упрощенной схеме. Работают и дополнительные пункты пропуска на границе с сопредельными государствами.

Радуница, в отличие от России и Украины, в Беларуси нерабочий день. Сегодня наблюдается настоящее паломничество к местам захоронений. На могилы предков люди возлагают цветы и приносят обрядовые блюда. В каждой местности свои традиции и обычаи. Неизменной повсеместно остается память, которую белорусы чтят веками, потому что уверены: без прошлого нет будущего.

К местам захоронений 10 мая курсируют дополнительные автобусные маршруты. Для тех, кто решил воспользоваться личным транспортом, организованы стоянки. В Минске Госавтоинспекция для упорядочения движения ограничила стоянку транспорта в районе парка Дружбы народов. Также на улицах в направлении Чижовского кладбища и на подъездах к Восточному, расположенному вдоль проспекта Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.