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Уникальная выставка ретромотоциклов в Минске: самому возрастному экспонату — почти 80 лет

10 мая 2016 13:11
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Новости Беларуси. Участники исторических событий и актеры культовых фильмов. В Минске проходит уникальная выставка ретромотоциклов. На ней представлена техника  практически из всех стран Советского Союза, а также Германии, Чехии и Голландии. Самому возрастному экспонату —  почти 80 лет. Именно такие модели были на службе у немецкого вермахта во время войны.

К слову, эти мотоциклы не изменили свой изначальный облик и все находятся на ходу.  Многие из них используют на съёмках фильмов. Один из экспонатов — знаменитый «Урал М-62» прославился после выхода фильма «Берегись автомобиля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Круглый, экскурсовод:
Здесь только часть коллекции, начиная с 38-го года, которые прошли Вторую мировую войну, и заканчивая мотоциклами, мотороллерами, которые выпускались вплоть до конца 90-х гг. Многие мотоциклы похожи на ракеты, потому что многие выпускались в период оттепели, когда все бредили космосом, ракетостроением. Все в оригинале, никаких дополнительных изменений.

# общество # Мотоциклисты # Дмитрий Круглый

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