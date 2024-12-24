В Гомеле курсируют 12 родительских автобусных маршрутов

Поправки в Кодекс об образовании вступят в силу в 2025 году. С 1 сентября за учащимися будет закреплено право на льготы при проезде общественным транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поправки в Кодекс об образовании вступят в силу в 2025 году. С 1 сентября за учащимися будет закреплено право на льготы при проезде общественным транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одна новация касается подвоза к школам в сельской местности. Сейчас рассчитывать на него могут только дети из населенных пунктов, где нет учреждений среднего образования. По запросам родителей остановки автобуса разрешат делать и там, где школа находится вдалеке от дома.
Кроме того, местные Советы депутатов будут вправе принимать решения о бесплатной перевозке детей за счет средств местного бюджета к местам проведения экскурсий, оздоровительных, спортивно-массовых и культурных мероприятий. К слову, в регионах уже сегодня создают комфортную и безопасную транспортную инфраструктуру для школьников. В Гомеле запустили еще один маршрут. На его пути новые остановки, дополнительное освещение и разметка.
Татьяна Корсикова, жительница Гомеля:
Нам долго идти (минут 7-8) до остановки, плюс не всегда мы входили в транспорт, потому что ребенок не мог туда попасть вместе со мной, переполненные автобусы.
Светлана Аминова, начальник управления образования Гомельского горисполкома:
Безусловно, люди, у кого болит душа за каждого ребенка, будут неравнодушны к такого рода проявлениям и необходимости создания маршрутов, когда созданы все обеспечивающие безопасность условия, пешеходные связи.
Автобус будет выполнять по семь рейсов в день, с учетом начала и окончания уроков. Проект так называемых родительских маршрутов появился в Гомеле 2 года назад. С тех пор транспорт введен по 12 направлениям, нужным для доставки детей из новых микрорайонов.