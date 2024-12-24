Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают сочельник

Рождественский сочельник 24 декабря у христиан, живущих по григорианскому календарю. Канун одного из главных религиозных праздников – время особое, когда стоит задуматься о том, на что в обычные дни не хватает времени и сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все белорусы живут в мире и согласии уже много лет, могут в любой момент прийти в храм, свободно помолиться и не делиться по религиозному принципу на чужих и своих. Свобода вероисповедания гарантирована Конституцией.

Рождество 25 декабря отметят более полутора миллионов наших сограждан. А в канун праздника принято посещать богослужения и исповедоваться. До первой звезды еще строго постятся, затем соберутся за праздничным столом, преломят рождественский хлеб и будут вместе молиться. Службы в храмах весь день. Вечером святая месса.