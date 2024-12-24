Прямой эфир

Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают сочельник

24 декабря 2024 06:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рождественский сочельник 24 декабря у христиан, живущих по григорианскому календарю. Канун одного из главных религиозных праздников – время особое, когда стоит задуматься о том, на что в обычные дни не хватает времени и сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают сочельник-2

Все белорусы живут в мире и согласии уже много лет, могут в любой момент прийти в храм, свободно помолиться и не делиться по религиозному принципу на чужих и своих. Свобода вероисповедания гарантирована Конституцией. 

Рождество 25 декабря отметят более полутора миллионов наших сограждан. А в канун праздника принято посещать богослужения и исповедоваться. До первой звезды еще строго постятся, затем соберутся за праздничным столом, преломят рождественский хлеб и будут вместе молиться. Службы в храмах весь день. Вечером святая месса. 

# Католики Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Рождественский бал прошёл в Минском суворовском военном училище
23 декабря 2024 18:58

Рождественский бал прошёл в Минском суворовском военном училище

Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты
23 декабря 2024 18:53

Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты

Муковозчик: если дождёмся, когда все англосаксы на Марс улетят, вообще лафа наступит
23 декабря 2024 18:46

Муковозчик: если дождёмся, когда все англосаксы на Марс улетят, вообще лафа наступит