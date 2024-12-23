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Рождественский бал прошёл в Минском суворовском военном училище

23 декабря 2024 18:58
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Элегантные движения под ритм вечных мелодий. В Минском суворовском военном училище 23 декабря устроили праздничный бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В паре у суворовцев были девушки из Минского колледжа искусств, Жодинской женской гимназии и Национальной школы красоты. Они вместе с юношами готовились к важному событию несколько месяцев, чтобы разучить движения всех танцев: вальса, полонеза, польки и других. 

По традиции по окончании грандиозных этюдов определили победителей в номинациях «лучший женский наряд», «лучшая прическа» и «лучшая пара». Участники бала сражались и за пристальные, но благосклонные взгляды от важных гостей. 

Рождественский бал прошёл в Минском суворовском военном училище-2

Иван Хомяк, учащийся Минского суворовского военного училища:
На таких масштабных балах я никогда не был, это мой первый раз, мне очень понравилось оборудование зала, гости были приглашены, артисты, огромное количество красивых девушек. Конечно, когда ты танцуешь с партнером долгое время, долго с ней находишься на репетициях, пробегает химия, искорка между вами. Я буду надеяться, что мы продолжим наше общение, будем поддерживать связь.

Рождественский бал прошёл в Минском суворовском военном училище-4

Анастасия Ждан:
Очень атмосферно, помещение прекрасно украшено, публика очень хорошая, елка просто замечательная. Атмосфера Нового года присутствует.

Рождественский бал прошёл в Минском суворовском военном училище-6

Тимофей Жариков:
Очень масштабно, долго очень готовились. С самого начала загорелись целью получить номинацию «лучшая пара», и вот, осуществили свою мечту.

Рождественский бал прошёл в Минском суворовском военном училище-8

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища:
Суворовцы молодцы, потому что каждый суворовец понимал, что мероприятие ответственное, что будет так много приглашенных гостей в звании генерал-майора, а также будет министр обороны.

Старый год в такт музыке в суворовском училище провожают начиная с 2016 года. На этот раз на паркет вышло рекордное количество пар – ровно 100.

# Новый год # Рождество # Бал

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