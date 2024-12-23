Рождественский бал прошёл в Минском суворовском военном училище

Элегантные движения под ритм вечных мелодий. В Минском суворовском военном училище 23 декабря устроили праздничный бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В паре у суворовцев были девушки из Минского колледжа искусств, Жодинской женской гимназии и Национальной школы красоты. Они вместе с юношами готовились к важному событию несколько месяцев, чтобы разучить движения всех танцев: вальса, полонеза, польки и других. По традиции по окончании грандиозных этюдов определили победителей в номинациях «лучший женский наряд», «лучшая прическа» и «лучшая пара». Участники бала сражались и за пристальные, но благосклонные взгляды от важных гостей.

Иван Хомяк, учащийся Минского суворовского военного училища:

На таких масштабных балах я никогда не был, это мой первый раз, мне очень понравилось оборудование зала, гости были приглашены, артисты, огромное количество красивых девушек. Конечно, когда ты танцуешь с партнером долгое время, долго с ней находишься на репетициях, пробегает химия, искорка между вами. Я буду надеяться, что мы продолжим наше общение, будем поддерживать связь.

Анастасия Ждан:

Очень атмосферно, помещение прекрасно украшено, публика очень хорошая, елка просто замечательная. Атмосфера Нового года присутствует.

Тимофей Жариков:

Очень масштабно, долго очень готовились. С самого начала загорелись целью получить номинацию «лучшая пара», и вот, осуществили свою мечту.