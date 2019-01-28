Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино

Новости Беларуси. Выставка-презентация областного этапа Республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставка-презентация областного этапа Республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Встреча юных ученых и представителей облисполкома прошла в формате «Science Slam», который предусматривает обсуждение новых проектов в неформальной атмосфере.
Подробности в видеоматериале.