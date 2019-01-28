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Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино

28 января 2019 23:32
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Новости Беларуси. Выставка-презентация областного этапа Республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино-1

Встреча юных ученых и представителей облисполкома прошла в формате «Science Slam», который предусматривает обсуждение новых проектов в неформальной атмосфере.

Подробности в видеоматериале.

Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино-4

Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино-6

Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино-8


 

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Фотофакт

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