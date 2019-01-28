Прямой эфир

В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах

28 января 2019 21:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Интерес сотрудников МЧС понятен – зачастую именно в таких, порой бесхозных, помещениях происходят пожары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только за 2018 год их произошло более 200.

В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах-1

Проверку начинают с входной двери. Она закрывается на ключ либо на амбарный замок. Проходы не должны быть завалены мусором и личными вещами жильцов. Посторонним вход в подвалы, тем более на чердаки, также запрещен.

В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах-3

Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
На прошлой неделе нами были обследованы 422 многоквартирных жилых дома. Нарушения были выявлены в 35 помещениях. По результатам проверок была проинформирована администрация Минска, вынесены представления по устранению нарушений выявленных, а так же в отношении некоторых должностных лиц был начат административный процесс.

В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах-5
# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Вытеснит ли стеклотара привычный ПЭТ-сегмент в Беларуси? Разбираемся вместе
28 января 2019 20:02

Вытеснит ли стеклотара привычный ПЭТ-сегмент в Беларуси? Разбираемся вместе

Корреспондент СТВ получила награду на конкурсе НАН Беларуси за сюжеты о науке
28 января 2019 19:07

Корреспондент СТВ получила награду на конкурсе НАН Беларуси за сюжеты о науке

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы
28 января 2019 14:30

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы