В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах

Новости Беларуси. Интерес сотрудников МЧС понятен – зачастую именно в таких, порой бесхозных, помещениях происходят пожары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только за 2018 год их произошло более 200.
Новости Беларуси. Интерес сотрудников МЧС понятен – зачастую именно в таких, порой бесхозных, помещениях происходят пожары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только за 2018 год их произошло более 200.
Проверку начинают с входной двери. Она закрывается на ключ либо на амбарный замок. Проходы не должны быть завалены мусором и личными вещами жильцов. Посторонним вход в подвалы, тем более на чердаки, также запрещен.
Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
На прошлой неделе нами были обследованы 422 многоквартирных жилых дома. Нарушения были выявлены в 35 помещениях. По результатам проверок была проинформирована администрация Минска, вынесены представления по устранению нарушений выявленных, а так же в отношении некоторых должностных лиц был начат административный процесс.